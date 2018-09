Mardi soir, la ville de Genappe a mis à l’honneur une de ses citoyennes, lors du conseil communal. Mireille Roebaert a reçu, sous les applaudissements des élus et de l’assistance, une médaille et un diplôme du Carnegie Hero Fund pour saluer son courage, et la ville y a ajouté un bouquet de fleurs et une petite réception.

C’est que la distinction remise en public est la récompense d’un acte de courage. Le 14 février 2017, cette habitante de la Grand-Route a sauvé plusieurs vies.

(...)