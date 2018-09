Le frère des terroristes Brahim et Salah Abdeslam a déclaré, lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, que ses co-prévenus le chargeaient à tort pour le vol de la caisse communale de Molenbeek-Saint-Jean. "Moi, monsieur Abdeslam, je suis la bête noire. Je suis l'homme à abattre", a-t-il dit. Mohamed Abdeslam a maintenu ses déclarations selon lesquelles il a orchestré le projet de vol avec son ami d'enfance Youssef B. ainsi qu'avec l'aide de Pierre-Raphaël C. Mais ces deux derniers nient toute implication. "Moi, monsieur Abdeslam, je suis la bête noire. Je suis l'homme à abattre", a déclaré Mohamed Abdeslam. "Je dis que Pierre-Raphaël C. était au courant. Il nous a donné les renseignements et a accepté de participer à ce vol", a-t-il dit.

Quant à Youssef B., c'est lui qui a commis le vol selon le principal prévenu. Et c'est ensuite lui-même qui est venu le chercher en voiture pour l'aider à quitter le lieu des faits. "Il est monté à l'arrière du véhicule avec les sacs [contenant l'argent]", a précisé Mohamed Abdeslam.

Rappel des faits

Le 23 janvier dernier, peu après 14h00, trois fonctionnaires molenbeekois avaient été attaqués alors qu'ils s'apprêtaient à déposer près de 70.000 euros à la banque, place de l'Yser à Bruxelles. Un individu armé d'un couteau avait exigé l'argent et pris la fuite avec son butin.

En juin dernier, Mohamed Abdeslam avait admis avoir participé au projet de vol et ensuite servi de chauffeur. Il affirme avoir été informé par Pierre-Raphaël C., un fonctionnaire, qu'une importante somme d'argent devait être apportée à la banque le 23 janvier 2018, et l'avait fait savoir à Youssef B. C'est ce dernier qui aurait commis l'attaque, selon lui.