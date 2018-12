Il a travaillé six ans dans son cabinet, à Molenbeek. Il nous évoque ses souvenirs avec l'ancien bourgmestre

L'annonce du décès de Philippe Moureaux a fait réagir l'ensemble de la classe politique belge ce samedi. Côté molenbeekois, la population s'est également réveillée avec la disparition de celui qui fut bourgmestre pendant plus de 20 ans (jusqu'en 2012). Ce samedi après-midi, nous avons contacté Mohamed Abdeslam qui, avant de devenir médiatiquement le frère du seul survivant des attentats de Paris, n'était autre qu'un collaborateur direct de Philippe Moureaux. Mohamed Abdeslam a travaillé pendant six ans au sein même du cabinet de celui qu'on surnommait Flupke Moustache, avant de rejoindre l'administration, en 2012, et d'être licencié dans la foulée des attentats de Paris, lorsque son passé judiciaire a ressurgi dans la presse.

"J'ai appris la nouvelle ce matin. Mes premières pensées vont à son épouse, que j'ai connu, ainsi qu'à sa fille. Je suis particulièrement affecté car c'est avant tout un grand homme qui a accompli beaucoup de choses mais c'est aussi l'homme qui m'a donné une seconde chance dans ma vie professionnelle", précise Mohamed Abdeslam avant de nous confier : "Quand j'ai été licencié, en 2016, beaucoup de choses ont été dites sur ce qui était su ou non sur mon passé à Molenbeek. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le jour où j'ai été condamné en 2010, j'ai eu une discussion avec Philippe Moureaux. Je lui en ai parlé. Et il a été très compréhensif. Je travaillais dans son cabinet depuis quatre ans déjà. Il m'a dit : Mohamed, le passé, c'est le passé. Il faut savoir aller de l'avant. Ce qui compte pour moi, c'est le travail que tu as accompli jusqu'ici. Et je suis très satisfait de ce que tu as fourni, c'est tout ce qui compte pour moi, a-t-il répété.

Mohamed Abdeslam se souvient d'un patron qui se voulait toujours "juste". "J'avais beaucoup d'admiration pour lui. Il m'a donné l'envie de me réinsérer. D'ailleurs, je le lui ai prouvé avec un comportement exemplaire pendant dix ans". Et l'ancien employé molenbeekois de conclure : "Il va beaucoup nous manquer, à tous".