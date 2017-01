Vendredi dernier, le corps sans vie d’Océane, une adolescente de 18 ans, a été découvert dans la salle de bain d’une habitation de Jemappes, à Mons. Le décès de la jeune fille a provoqué une vive émotion, notamment sur les réseaux sociaux, où les marques de sympathie se multiplient encore à l’égard de la famille. Un soutien accru, surtout que les circonstances du décès d’Océane ont rapidement jeté le trouble sur les services de secours et le parquet de Mons.

Mardi, le dossier a finalement été mis à l’instruction du chef d’homicide involontaire avec négligence coupable, ayant provoqué la mort sans intention de la donner, à charge de X.

Dans un premier temps, le monoxyde de carbone était pointé du doigt comme principal responsable, entraînant avec lui la responsabilité de la maman de la victime. "Beaucoup de gens ont évoqué le CO et une prétendue négligence de ma cliente. Or, il n’y a jamais eu de négligence. Ma cliente fait très attention à cela, surtout qu’Océane était la plus grande et qu’il y avait de plus jeunes enfants dans la maison", explique Me Isabelle De Matteis.

En attendant les résultats de l’autopsie réclamée lundi, la maman de la jeune fille privilégie une tout autre thèse : celle de l’erreur médicale. "Ma cliente ne pense pas que le CO soit en cause. Ce qui l’a interpellée, c’est la position dans laquelle elle a retrouvé Océane : en position fœtale, penchée en avant et crispée… Un peu comme si elle avait fait une attaque cardiaque ou cérébrale", confie l’avocate. Des symptômes qui, selon la mère d’Océane, écartent clairement la thèse de l’intoxication au CO.

Océane souffrait en effet de graves problèmes de thyroïde. Elle avait récemment été refusée en consultation pour une question de procédure. Un refus grave selon la maman, d’autant plus qu’Océane présentait un goitre important. "La maman d’Océane redoute désormais que ce problème de santé ait causé son décès. Elle veut faire comprendre qu’une question de procédure peut avoir des conséquences gravissimes, surtout que dans ce cas-ci, le goitre était bien visible. Elle estime que quelqu’un, à l’hôpital, aurait dû le voir et agir en conséquence", déclare l’avocate.