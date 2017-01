Jean, 68 ans, un habitant de Chaudfontaine, a comparu devant le tribunal correctionnel de Liège car il est soupçonné d’avoir empoisonné un chien et tenté d’en empoisonner un autre appartenant à des voisins.

C’est une plainte avec constitution de partie civile dans les mains d’un juge d’instruction qui a envoyé l’affaire devant la chambre du conseil. Le magistrat a estimé qu’il existait des indices suffisants pour faire comparaître le sexagénaire devant le juge.

Cela fait treize années que le couple est voisin de l’appartement de Jean. Rapidement, l’homme s’est plaint des aboiements des chiens du couple. Des plaintes par écrit, mais pas seulement.

En 2010, un premier chien a péri. Au départ, les propriétaires ont pensé qu’il s’agissait d’une mort naturelle, mais ils ont ensuite trouvé des boulettes remplies de clous et de lames, puis un peu plus tard de boulettes remplies de mort-aux-rats ! Des boulettes qui avaient été jetées dans leur jardin.

En juillet 2013, il aurait tenté de faire périr un autre chien de la famille. L’homme se dit totalement étranger aux faits. "Le problème qui a provoqué la plainte des voisins, c’est qu’une nuit, je me suis énervé, j’ai crié ‘sale bête’. Mes voisins ne l’ont pas supporté. Il y avait des aboiements hystériques. Je défie qui que ce soit de ne pas s’énerver d’être réveillé par un chien qui aboie et qui se trouve dans le jardin à 15 mètres."

Plusieurs voisins ont signé une déclaration dans laquelle ils expliquent que le chien ne posait aucun problème de voisinage. "Un jour, il est venu sonner pour voir si ce n’était pas mon chien qui l’avait éveillé à 5 h du matin alors qu’il était à l’intérieur", indique la propriétaire du chien. "Il m’a alors dit qu’il avait des coups de sang et ne savait pas toujours se contrôler. Il m’a dit que je devrais mettre un collier électrique à mon chien comme ça, il aurait mal et il comprendrait", poursuit la dame visiblement émue. "Il nous a écrit qu’en septembre 2010, il serait pensionné et que l’accord que nous avions signé allait changer. Jusque-là, le chien ne pouvait pas sortir avant 7 h du matin, mais il voulait que nous étendions l’accord jusqu’à 9 ou 10 h tous les matins", poursuit la dame.

Le chien est décédé quelques semaines plus tard.

Mes Didier Grignard et Jean Sutera ont demandé la condamnation du prévenu à un euro provisionnel. Le parquet a requis l’acquittement au bénéfice du doute en estimant qu’il n’y avait pas de preuves de l’implication de l’homme. La défense a plaidé l’acquittement.