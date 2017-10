M. K., un ex-taximan sexagénaire, a été condamné, ce matin, par le tribunal de police à une peine d'un an de prison avec sursis total pour l'homicide involontaire du petit Lian, 14 mois, mort à Etterbeek le 14 octobre 2015.

Il est également puni d'une déchéance du permis de conduire pendant deux ans. Il devra enfin dédommager les parents et la famille du jeune défunt, à hauteur de plus de 60.000 euros. Le parquet de Bruxelles avait requis deux ans de prison. Le tribunal a reconnu que les faits étaient particulièrement graves et qu'une "famille toute entière a été détruite". Mais il n'a pas voulu "hypothéquer l'avenir du prévenu", M. K.

Le jour des faits, le taximan roulait bien trop vite dans la rue Colonel Van Gele où la vitesse est limitée à 30 km/h. Il avait perdu le contrôle de sa Mercedes, grimpé sur le trottoir, parcouru 100 mètres avant de percuter de plein fouet la poussette où se trouvait le petit Lian. M. K. n'a jamais pu expliquer comment il avait à ce point perdu le contrôle, ce que le tribunal a trouvé "regrettable". M. K. a déclaré ne plus avoir jamais touché une voiture depuis les faits, et n'est donc plus taximan.