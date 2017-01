La justice en a décidé ainsi : la mort de Sylvie Penafiel , décédée à Anderlecht, en avril 2014, sera bientôt officiellement considérée comme accidentelle.

Mercredi, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a rejeté les devoirs d’enquête demandés par Michel Penafiel, le père de Sylvie, persuadé que sa fille a été tuée. En conséquent, l’affaire sera bientôt fixée en l’état devant la chambre du conseil, et aucun éventuel suspect ne pourra être convoqué. C’est presque la fin de l’histoire pour une mort bien nébuleuse.

"Toutes nos demandes ont été refusées. Il n’y a plus d’appel possible. Michel ne comprend pas, il est en colère et veut quitter la Belgique", soupire Catherina, la belle-mère de Sylvie, qui suit l’affaire avec beaucoup d’attention.

Le 16 avril 2014, une voisine de Sylvie, sans nouvelle d’elle, contacte les secours. Ceux-ci entrent dans le petit appartement situé rue de l’Orphelinat, à Anderlecht et découvrent le corps sans vie de la femme de 38 ans à l’étage, dans les toilettes. Le premier médecin arrivé sur les lieux conclue à une "mort naturelle suite à une imprégnation alcoolique".

En effet , de nombreux cadavres de bouteilles sont présents dans l’appartement, complètement sens dessus dessous, même s’il est acquis que Sylvie n’avait pas d’alcool dans le sang.

Pour autant, découvriront Michel, le papa de Sylvie, et sa compagne Catherina, des éléments restent troublants. Ainsi, de nombreux hématomes sur le corps de la victime, estimés comme étant des "coups directs" mais pas causes de la mort pour le médecin légiste, qui attribue le décès à une "stéatose majeure du foie", connue chez les grands alcooliques.

La famille avait demandé à ce que soit réuni un nouveau collège d’experts comprenant un spécialiste en hépatologie. Elle désirait également que soient réentendus des témoins. La famille Penafiel a acquis l’intime conviction que Sylvie s’était fait des ennemis, identifiés, selon eux cause de la mort.

Saisie de ces demandes, la chambre des mises en accusation a refusé d’ordonner ces nouveaux devoirs. Elle a confirmé la cause de la mort par stéatose hépatique majeure. De plus, la réaudition des témoins a été exclue, au motif qu’ils ont "déjà été entendus sur les menaces et insultes reçues par la défunte".

Pour la justice, Sylvie n’a donc pas de meurtrier. "Si on était convaincu qu’elle était décédée de mort naturelle, on pourra accepter. Mais on ne comprend pas pourquoi la justice n’accepte pas d’investir dans les éléments que nous lui apportons", soupire Catherina. "Elle classe l’affaire, et c’est fini." Pour les Penafiel, la mort de Sylvie restera toujours un mystère.