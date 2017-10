Un dramatique accident de la route s’est produit vendredi soir sur la N97 entre Hamois et Havelange. Le deuxième en l’espace de quinze jours sur cette route dont la réputation dangereuse n’est plus à faire.

Christophe Poelaert, qui allait fêter ses 30 ans jeudi prochain, originaire de Comblain-au-Pont, est décédé. Il circulait sur cette longue ligne droite lorsque son véhicule, une Ford Fiesta, a mordu l’accotement, provoquant une perte de contrôle. Il a traversé la chaussée et s’est littéralement enroulé autour d’un arbre qui a percuté de plein fouet la portière côté passager du véhicule. Les pompiers de Ciney sont descendus sur les lieux et ont désincarcéré la victime mais n’ont rien pu faire pour elle.

Averti, le parquet de Namur a envoyé un expert sur place.

Christophe Poulaert, dit Casper, était papa de quatre enfants et laisse toute une famille derrière lui. "Merci pour tout ce que tu leur as apporté. Tu a été un beau-frère super et un tonton extraordinaire. Nous te souhaitons un très bel envol. Tu nous manqueras beaucoup surtout. Veille sur ta femme et tes loulous de là-haut", commentait son beau-frère.

Les funérailles auront lieu mercredi à Viller-le-Bouillet.





Fatale embardée à Rosee

Il n’était pas encore 20 h vendredi lorsque Patrice Horlait circulait route d’Agimont à Rosée, en direction de son domicile de Soulme. Avant d’arriver dans le bois, il a perdu le contrôle de sa MG qui a effectué une embardée, avant de percuter un arbre pour finir sa course dans le fossé, en contrebas.

Des automobilistes de passage ont prévenu les secours. Hélas, il ne restait plus rien à faire pour le quinquagénaire.

Patrice Horlait était papa de trois enfants, et grand-père de six petits-enfants. Passionné de boxe et de moto, il était originaire de Furnaux. Il avait travaillé chez Caterpillar et comme bétonneur.