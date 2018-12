La cour d’appel de Bruxelles a rendu ce vendredi son arrêt au sujet de la condamnation en première instance à sept ans de prison de Nader Hussein. L’homme de 29 ans se voit plus lourdement condamné que la première fois pour sa participation aux activités d’un groupe terroriste en 2016 et 2017. Il écope à présent d’une peine de neuf ans de prison.

En mars dernier, comme le précisait à l’époque l’agence Belga, Nader Hussein était également poursuivi pour avoir conçu des explosifs mais avait été acquitté de cette prévention. Le tribunal avait reconnu Nader H. coupable de la prévention principale de participation aux activités d’un groupe terroriste, mais l’avait acquitté des préventions liées à la confection d’explosifs. Le tribunal avait estimé qu’il n’était pas prouvé que les recettes d’explosifs que le prévenu avait transmises à un autre détenu étaient destinées à commettre un attentat terroriste, ou que le prévenu savait que cela était destiné à un tel acte, bien qu’elles eussent été jugées "opérationnelles" par des experts. Le tribunal avait relevé que le prévenu avait surtout véhiculé des idées djihadistes via les réseaux sociaux.

Nader Hussein avait été arrêté le 15 septembre 2016 chez lui à Haren. Les enquêteurs étaient remontés jusqu’à lui à la suite d’une enquête basée sur l’application Telegram. Il était apparu que Nader H. y avait communiqué avec des mineurs via des chaînes de conversation définies par thème, en l’occurrence l’État Islamique (EI) et la propagande de l’EI. Il leur affirmait, ou du moins leur faisait croire, qu’il était prêt à commettre des attentats et à financer celui qui serait "prêt à frapper".

Cette fois , la peine prononcée à l’encontre de Nader Hussein est plus sévère. Il est également condamné à payer les frais de procédure engendrés par cet appel.