Impossible d’imaginer femme plus froide ! Marie-Laure Daout, 39 ans, a accueilli la sentence qui la condamnait à 25 ans de prison pour l’assassinat de Véronique Delouvain, âgée de 42 ans, le 21 avril 2014, comme elle s’est comportée durant son procès : enfermée dans son monde intérieur !

Me Maudoux, qui représentait les enfants de la victime, avait été stupéfait par la violence dont avait pu faire preuve cette femme. Il nous a répété ses propos : "D’habitude, les femmes privilégient le poison car elles n’aiment pas la violence. Ici, je n’arrive pas à imaginer la violence dont Mme Daoust a fait preuve pour liquider Véronique".

Il faut dire que ce petit bout de femme a montré beaucoup de détermination pour démolir celle qui était dominatrice SM, mais dont les prestations 50/50 ne lui rapportaient pas assez !

Au contraire, Véronique osait lui tenir tête.

II a fallu organiser un guet-apens un jour de fermeture (un lundi de Pâques) pour pouvoir faire absorber à la belle Véronique une énorme dose d’un puissant antidouleur (200 fois la dose thérapeutique !) dissimulé dans de la liqueur de whisky.

Ensuite, Marie-Laure Daoust s’est acharnée sur la tête de la victime avec un démonte-pneu puis l’avait achevée en l’étranglant.

La jeune dame s’était ensuite débarrassée du corps dans le canal de Charleroi.

L’accusée a indisposé le tribunal par ses multiples versions des faits - certains n’hésitant pas à comptabiliser une vingtaine de versions différentes, y compris celles comprenant des personnages totalement imaginaires - allant jusqu’à accuser l’homme à tout faire de L’Eveil des Sens, du nom du bar où se sont déroulés les faits, et rechercher en prison un tueur à gages pour le liquider !

Selon Me Devaux , interrogé en sortie d’audience, les enfants de la victime étaient satisfaits du verdict. Par après, ils nous ont confié qu’ils allaient enfin pouvoir faire leur deuil et passer à des choses beaucoup plus positives.

Marie-Laure Daoust est retournée en prison après avoir adressé un geste de tendresse à l’égard de son sex-friend. Son seul geste positif !