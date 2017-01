Faits divers L’année judiciaire 2017 sera marquée par de nombreux procès, dont certains retentissants. Le plus important concerne très certainement la tuerie du Musée juif de Bruxelles, premier attentant de l’État islamique en Europe. Mehdi Nemmouche sera jugé au mois de septembre, a-t-on appris à bonne source. On reparlera aussi de l’assassinat d’André Cools et du triple meurtre de Visé, qui avait marqué les esprits au printemps 2014.





BRUXELLES

Le 1er attentat de l’EI sur le sol belge





Le procès de l’attentat au Musée juif de Bruxelles - celui de Mehdi Nemmouche et consorts - est annoncé aux assises pour septembre 2017, d’après une source proche du dossier. L’enquête devrait incessamment être définitivement bouclée à l’issue d’une commission rogatoire en Israël qui est actuellement en cours. Souvenez-vous. C’était le 24 mai 2014. Une casquette sur la tête, une GoPro sur le torse, le terroriste avait fait quatre morts avec sa Kalachnikov. Intercepté six jours plus tard au sortir d’un bus à Marseille alors qu’il était en possession des armes de la tuerie, Mehdi Nemmouche ne s’était ensuite guère montré bavard face aux enquêteurs. Aujourd’hui, celui qui aurait eu des contacts avec Abdelhamid Abaaoud, l’un des commanditaires en chef des attentats de Paris et Bruxelles, nierait être le tireur mais reconnaîtrait tout de même son implication dans les faits, comme l’a dernièrement laissé entendre sa défense, Me Sébastien Courtoy. La France a quant à elle obtenu en novembre dernier qu’il soit extradé - a priori à l’issue de son procès ici - afin de pouvoir le juger à son tour pour son rôle de geôlier en Syrie.





La Jacqueline Sauvage… belge





Le procès de Mireille De Lauw pour l’assassinat de son mari violent dans leur appartement de Jette doit se tenir dès le 23 janvier 2016 aux assises. Souvenez-vous. C’était le week-end du 24 et 25 août 2013. Mireille De Lauw avait eu l’idée de droguer et scotcher son mari pour le tuer. Dans leur lit, elle lui avait matraqué la tête et puis, elle l’avait achevé à coups de couteau de cuisine avant de l’emballer dans des sacs-poubelle. Elle avait rapidement avoué son crime, le justifiant par les violences que le père de ses quatre enfants lui avait infligées tout au long de leurs 25 années de mariage. Mireille De Lauw comparaîtra libre, elle qui a déjà fait trois mois et demi de détention préventive. Cette affaire ne manquera pas de faire penser à celle de Jacqueline Sauvage qui a récemment défrayé la chronique en France. Condamnée à dix ans de prison pour avoir abattu de trois balles dans le dos son mari violent qui lui avait fait subir des violences à elle et ses filles durant plusieurs décennies, Jacqueline Sauvage a bénéficié d’un intense soutien populaire et finalement obtenu la grâce présidentielle en décembre dernier.





FLANDRE

L’infirmier devenu le plus gros serial killer belge !





Le procès de celui qu’on a surnommé le diacre de la mort et qui pourrait être le plus gros serial killer qu’on ait connu jusqu’ici dans notre pays devrait se tenir aux assises en Flandre dans le courant de cette année . Le sexagénaire avait affirmé avoir jusqu’à une centaine de morts sur la conscience, mais la justice le renverra finalement devant les assises pour précisément dix morts, dont quatre membres de sa propre famille (sa maman notamment). Ivo Poppe, infirmier de Ménin qui était également diacre, a été dénoncé dans le courant de l’année 2014 par son psychiatre à qui il avait expliqué que ses insomnies étaient dues à tous les patients dont il disait avoir abrégé les souffrances "de bonne foi". Les faits ont été commis entre 1971 et 2011.





L’assassinat du châtelain de Wingene enfin jugé ?





Le procès de l’assassinat du châtelain de Wingene devrait se tenir en Flandre dans le courant de l’année 2017 aux assises avec quatre hommes sur le banc des accusés dont le beau-père de la victime. Souvenez-vous. Stijn Saelens avait disparu le 31 janvier 2012 de son domicile, le château de Wingene. Son corps avait ensuite été retrouvé deux semaines plus tard dans un bois de Maria-Aalter. Il avait été tué par balle(s). Les soupçons des enquêteurs s’étaient rapidement dirigés vers son beau-père médecin, André Gyselbrecht, soupçonné d’avoir commandité cet assassinat pour un mobile qui pourrait n’être autre qu’une histoire de pédophilie, d’inceste.





BRABANT FLAMAND

Le braquage du siècle devenu fiasco !





Le procès du braquage du siècle à l’aéroport de Zaventem doit s’ouvrir en correctionnelle ce 25 janvier 2017. Souvenez-vous. C’était le 18 février 2013. Une Mercedes Viano et une Audi S 8 noires équipées de gyrophares enfonçaient la clôture pour pénétrer sur le tarmac de Brussels Airport et rejoindre un fourgon de transport de fonds de la Brink’s au pied d’un avion de la compagnie aérienne Swiss. Huit malfrats déguisés en policiers et lourdement armés en étaient sortis pour braquer l’équipage et les transporteurs. Visiblement très bien tuyautés, ils étaient venus s’emparer de la précieuse cargaison que l’avion devait transporter jusqu’à Zurich : des diamants et apparemment aussi de l’or pour une valeur dont les estimations diffèrent grandement selon les sources : 40 millions à 300 millions d’euros. Timing de l’opération commando sur place : six minutes top chrono. Pas moins de 25 suspects ont été identifiés dans cette affaire. Les enquêteurs ont été aidés par le fait que certains d’entre eux ne se sont apparemment pas montrés très discrets en recelant des parties du butin ici et au Maroc !





HAINAUT

2nd round aux assises du Hainaut pour Mohamed Ouachani





Le meurtre de Marc Meunier et l’assassinat de David Ervinckx devant les assises du Hainaut.

C’est le second procès Delcambe, après l’interruption de la première session d’assises en juin 2015 suite à l’apparition de nouveaux éléments, qui ouvrira la nouvelle session de la cour d’assises du Hainaut, ce 12 janvier. Depuis la mort du patron des chaussures Delcambe, Marc Meunier à Hyon (Mons) le 18 décembre 2011, beaucoup estiment que le crime a été commis par plusieurs personnes. L’ajournement du premier procès n’était qu’un rebondissement de plus dans cette affaire où Mohamed Ouachani n’est plus seul dans le box des accusés.

Son complice présumé, Mohamed Amerzoug, doit aussi répondre du meurtre de Marc Meunier. Il n’empêche que, pour l’heure, l’homme est introuvable. Il fait l’objet d’une ordonnance de prise de corps et doit donc être arrêté. Quoi qu’il arrive, le procès se tiendra, avec ou sans la présence de ce second accusé.

Toujours aux assises du Hainaut, à partir du 6 mars, le dossier David Ervinckx, du nom de ce comptable de 36 ans assassiné à Mellet, le 28 mars 2013, est programmé pour quatre semaines. Ce soir-là, la victime est appelée par un nouveau client pour un rendez-vous prétendument professionnel mais tombe dans un véritable traquenard. Deux hommes l’attendent en effet sur place et l’abattent dans sa voiture. David Ervinckx est un jeune homme exemplaire : sportif, travailleur, bon vivant… On ne lui connaît pas d’ennemis sauf peut-être son ex-compagne, Sophie Dery, qui lui dispute la garde de leur enfant commun.

Quinze jours après le drame, cinq personnes sont placées sous mandat d’arrêt pour assassinat. Sophie Dery est considérée comme la commanditaire du complot mortel : elle aurait chargé son ami garagiste, Giuliano Di Iuliochiachia, de recruter des hommes de main pour faire le coup. Celui-ci aurait fait appel à Patrick Bastin, qui aurait lui-même engagé deux gros bras, Christophe Petit et Fayçal Boutuil pour effectuer le sale boulot. Tout le monde nie dans ce dossier, certains affirmant qu’il était plutôt question de mettre une raclée à David Ervinckx que de l’exécuter.

Pascal Etienne , lui, comparaîtra cette année devant le tribunal correctionnel de Charleroi à une date qui sera bientôt fixée. Il y répondra de la mort de Sabrina, une jeune femme décédée dans l’incendie de sa maison de Châtelet, dans la nuit du 15 au 16 mai 2013. Pascal Etienne reconnaît avoir entretenu des relations sadomasochistes avec la victime, ce soir-là. Il aurait, selon ses dires, paniqué lorsque Sabrina s’est mise à suffoquer à cause de la corde qu’elle avait autour du cou. Il avait donc pris la fuite, déclenchant (involontairement ?) un incendie. Seuls les deux enfants de la victime, qui dormaient à l’étage, ont pu être sauvés.





REGION LIEGEOISE

Accusé d’un triple assassinat





Amédéo Troiano nie être l’auteur du guet-apens mortel de Visé

Bien qu’il clame son innocence, Amédéo Troiano comparaîtra devant la cour d’assises de Liège dès le 6 février. L’homme devra y répondre de l’assassinat de Benoît Philippens, le gérant visétois d’une agence bancaire, de son épouse Carol Haid et de leur neveu Esteban, 8 ans.

Pour rappel, le 18 avril 2014, alors qu’ils rentraient chez eux, les deux adultes avaient été attaqués par un inconnu. L’homme avait ouvert le feu et abattu Benoît et Carol. Le petit Esteban était là, finalement par hasard, il avait passé la soirée avec Carol, sa marraine et s’apprêtait à passer la nuit chez elle. Le tueur ne lui a laissé aucune chance. L’enquête a rassemblé plusieurs indices contre Troiano, mais aucune preuve accablante. Le procès devrait durer trois voire quatre semaines.

Au mois de mai, ce sera au tour de Kevin Mosen et Christelle Pourbaix de répondre de leurs actes. Ce couple est accusé d’avoir assassiné Emilie Tyberghein, le 13 décembre 2013. La malheureuse avait été retrouvée, abandonnée en rue, à Fexhe-le-Haut-Clocher, emballée dans des sacs-poubelle.

La Liégeoise aurait été battue à mort par Mosen, son compagnon, dans un hangar tout proche. Mosen entretenait certes une relation avec la victime mais également avec Christelle Pourbaix. Au final, Emilie aurait été de trop…

Même si la date n’est pas encore fixée, les ados et jeunes majeurs qui se sont attaqués à Jean Driesmans devraient également répondre de leur geste.

L’homme de 81 ans avait été glacier toute sa vie. C’est pour cette raison que dans son quartier, tout le monde l’appelait Jean-la-glace. Le 25 février 1016, il avait ouvert la porte à ses agresseurs avant de se faire violemment agresser et délesté de quelques babioles. Jean avait voulu fuir et s’était retrouvé au sol à l’arrière de son habitation.

Le vol aurait été indiqué par une ado de 17 ans qui affirme ne pas avoir donné de coups. Deux autres de 14 ans avaient affirmé avoir fait le guet, sans entrer dans les lieux. Un ado de 17 ans au moment des faits et un jeune majeur devraient comparaître devant une chambre correctionnalisée.





WALLONIE PICARDE

Une affaire vieille de 13 ans fixée





En juin prochain, le tribunal correctionnel de Tournai se penchera sur le dossier de Christophe Razée. Une affaire qui sera alors quasi vieille de 14 ans puisque c’est en septembre 2003 que l’homme a tué sa mère, Ginette Gorez, qui venait sur le parking de la gare d’Ath afin de récupérer sa voiture, à l’aide d’un fusil de chasse.

L’homme avait agi alors que sa famille se déchirait. Sa mère avait alors quitté le domicile familial. Lors d’une première audience le 22 juin dernier, où le tribunal correctionnel de Tournai traitait pour la première fois de son histoire un crime de sang, les dates du dossier ont été fixées.

Ainsi, le 22 juin prochain, les différentes parties civiles seront entendues ainsi que le prévenu. Le lendemain, cela sera au tour des experts judiciaires, l’avocat général et les différents avocats qui seront invités à prendre part aux débats.

Autre procès attendu, celui de Michaël Dhenin. Ce dernier est suspecté d’avoir, en août 2014, tué Philippe Laurent et son épouse Véronique Mercier à Barry, dans l’entité de Tournai.

La chambre des mises en accusation va devoir décider s’il sera envoyé devant la cour d’assises ou devant le tribunal correctionnel.





BRABANT WALLON

Deux jeunes tués d’une balle !





Le 16 novembre 2015 en soirée dans la cité Germinal, à Quenast (Rebecq), Salvatore Falzone, né en 82, a été tué par arme à feu, après être intervenu dans un différend qui opposait des membres de sa famille à Bilal S, un jeune homme âgé aujourd’hui de 25 ans. À ce stade, l’homicide de Salvatore Falzone par Bilal S. est qualifié d’assassinat.

Un autre procès retiendra l’attention. Le 27 janvier 2015 en soirée, rentrant dans la maison familiale de la rue Saint-Jean, à Clabecq, le frère d’Abdelmajid Bouhamza a trouvé le jeune homme à l’agonie, dans l’escalier. Il avait été ligoté et bâillonné, ses mains et ses pieds étaient entravés par du ruban adhésif. Lorsqu’il a appelé les secours, il n’avait pas vu que le malheureux avait aussi reçu une balle à l’arrière de la tête. Le Tubizien, qui était livreur, est décédé durant son transfert à l’hôpital. Les circonstances de sa mort sont restées mystérieuses plusieurs mois. Les témoignages de voisins qui avaient vu plusieurs personnes quitter les lieux ont permis d’interpeller cinq suspects originaires du Hainaut. Quatre sont toujours en détention préventive. Des mesures de sécurité spéciales sont prévues pour leur procès qui aura lieu les 20 et 21 février.





NAMUR - LUXEMBOURG

L’assassinat d’André Cools rejugé le 16 janvier





Thomas Stampetta avait tué Nicolas en septembre dernier… pour un regard trop appuyé.

Le procès d’assises qui s’ouvrira le 16 janvier prochain permettra de rejuger un des meurtres les plus marquants de ces 50 dernières années : l’assassinat, le 18 juillet 1991, à Cointe, du ministre d’État André Cools, âgé de 63 ans et la tentative d‘assassinat sur sa compagne, Marie-Hélène Joiret, 32 ans à l’époque.

Sont poursuivis pour ces faits Richard Taxquet, 59 ans, et Domenico Castellino, qui fêtera son 60e anniversaire le 11 janvier prochain. Ces deux hommes sont en réalité les commanditaires de l’assassinat du tribun de Flémalle. Ce sont deux ressortissants tunisiens qui ont tiré sur l’ancien président du PS liégeois et sur sa compagne. Taxquet et Castellino ont été condamnés chacun à 20 ans de réclusion criminelle en 2004 pour Taxquet et en 2007 pour Castellino. Tous deux ont introduit un recours auprès de la Cour européenne des droits de l’homme et les jugements ont été cassés. Taxquet a été libéré sous conditions après avoir purgé plus de 5 ans et demi de prison le 19 mai 2009. Castellino a purgé 5 ans et est en liberté conditionnelle depuis juillet 2011. Leur recours a été accepté car le jugement rendu par la cour d’assises de Liège n’a pas été suffisamment motivé.

Même motif pour le procès de Moises Hechtermans, reconnu coupable de vol avec, comme circonstance aggravante le meurtre de Rudy Bériot, qui se déroulera le 24 avril 2017. Rudy avait recueilli Moises et l’hébergeait depuis de longs mois. Le 28 juin 2007, Moises a étranglé son hôte et lui a injecté une dose mortelle de cocaïne afin de faire croire à une overdose. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité par la cour d’assises du Hainaut.

Plus près de chez nous, le meurtre de Marc Devillers par son ex-épouse fin juin 2012. Marie-Rose d’Antoni, suite aux nombreux coups reçus de son ex-mari, avait quitté le domicile conjugal puis l’avait finalement réintégré. Au cours d’une dispute placée sous le signe de l’alcool, la quinquagénaire s’était défendue en portant un seul et suffisant coup de couteau à son ex. La date de ce procès n’est pas encore fixée !

Thomas Stampetta, 24 ans, comparaîtra quant à lui les 3 et 17 février devant le tribunal correctionnel de Namur pour répondre du meurtre commis sur le parking du restaurant Le Saint Loup le 5 septembre 2015 à Gembloux. Ce soir-là, Stampetta n’avait pas apprécié le regard que lui avait jeté Nicolas Decamp. Il était rentré au resto prendre un couteau à steak puis a poignardé Nicolas.