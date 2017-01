C’est une situation incroyable face à laquelle Nicole, un dame âgée de 63 ans et résidant à Rhode-Saint-Genèse, a dû faire face. Alors qu’il fait actuellement jusqu’à -10 degrés dehors, elle a été privée de chauffage pendant deux semaines car les techniciens de la société Bulex n’étaient pas disponibles pour s’occuper de son problème.

Mais revenons en arrière. Voyant que sa chaudière ne fonctionnait plus, Nicole fait appel à la société Bulex (marque de sa chaudière) pour détecter le problème. "Un technicien est venu, a fait un réglage et m’a dit que tout était OK." Mais le lendemain matin, c’est à nouveau dans des températures polaires qu’elle s’est réveillée. "J’ai rappelé la société qui m’a dit qu’il n’y avait personne de disponible avant lundi prochain, soit une semaine plus tard. Je leur ai expliqué que j’étais à la retraite et que je ne pouvais pas rester comme cela chez moi. C’était une urgence."

Difficile de vivre dans une maison où la pièce de séjour atteint péniblement les 13 degrés. "Vous savez ce qu’on m’a répondu ? Vous n’avez qu’à mettre trois pulls et faire bouillir de l’eau pour vous réchauffer. Je n’en revenais pas."

Finalement, Nicole obtient un rendez-vous le vendredi. Mais malheureusement pour elle, ce n’était pas encore la fin de ses soucis. "Un technicien est venu remplacer une pièce mais ça ne fonctionnait toujours pas. Il a ensuite parlé de changer la carte mère voire même les tuyaux mais… la pièce n’était plus de stock. Étonnant car un autre technicien était soi-disant censé venir me changer cette pièce mais il est tombé malade. Cette pièce était donc bien chez lui", constate Nicole.

Face à cette situation , la Rhodienne de 63 ans est à bout. Au bord des larmes, elle s’en remet à son propriétaire. "Il a été fantastique. Il m’a payé l’hôtel (une semaine) et a pris contact avec un autre chauffagiste qui est rapidement venu changer la chaudière et qui a confirmé que le fameux tuyau qu’ils voulaient remplacer n’aurait pas tenu !", conclut Nicole.

Finalement, l’histoire se termine bien car la nouvelle chaudière de Nicole a été installée vendredi (après deux semaines dans le froid) même si la société Bulex (que nous n’avons pas réussi à joindre) a perdu une cliente.