Nous nous sommes procuré les plans d’occupation des plages de Velipojë. Proche de Shkodër dans le nord de l’Albanie, Velipojë compte parmi les plus belles plages adriatiques. Et là, sur ce plan, surprise, nous lisons le nom de Safet Bajri. Le nom qu’utilise Safet Rustemi, l’un des criminels les plus recherchés de Belgique.

(...)