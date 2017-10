Vendredi soir, un jeune homme a effectué une sortie de route au volant de son véhicule vendredi, en début de soirée, sur la N97 entre Hamois et Havelange et en est décédé, a indiqué le parquet de Namur. Seul en cause, l’automobiliste, né en 1987, a perdu le contrôle de sa voiture pour finir sa course contre un arbre. Un expert a été envoyé sur place pour déterminer les causes exactes de l’accident.

Samedi matin, un second jeune homme, qui marchait sur la chaussée, a été mortellement percuté par une voiture à Tongre-Notre-Dame, sur le territoire de la commune de Chièvres. Il est décédé en début d’après-midi samedi. Les circonstances de l’accident qui ont coûté la vie à un jeune homme samedi matin à Tongre-Notre-Dame restent à déterminer par une enquête.

La victime, originaire d’Ath, marchait seule au milieu de la chaussée et une voiture, dont le conducteur n’était pas sous influence selon le parquet, n’a pas pu l’éviter. La victime a été transportée à l’hôpital où elle est décédée samedi en début d’après-midi.

Deux individus ont également perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche à la suite d’un accident de la route à Zwijnaarde, près de Gand, a-t-on appris auprès des services de secours et de la police locale. Une troisième personne a été emmenée grièvement blessée à l’hôpital. On ignore encore les circonstances précises de l’accident. On sait toutefois que le véhicule, immatriculé en France, se déplaçait sur l’autoroute entre Bruxelles et Gand et qu’il est entré en collision avec un îlot directionnel vers minuit. Le parquet n’est pas descendu sur les lieux.