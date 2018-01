La veille du réveillon, Steve, 19 ans, originaire de Stavelot, a perdu la vie après un violent accident frontal qui s’est déroulé sur la route de la Haute Levée entre Stavelot et Malmedy. Il était 17 h 34 lorsque les pompiers de la zone de Stavelot ont été avertis qu’un important accident de la route venait de se produire sur la Nationale 68.

Selon l’enquête, une voiture Kia circulait lentement sur la voie. Marc, le conducteur d’un véhicule Infiniti, se trouvait derrière lorsqu’il a entrepris une manœuvre de dépassement à une vitesse qui n’était pas excessive. En face, Steve circulait sur un cyclomoteur dont les phares n’auraient pas été allumés. Le conducteur du cyclomoteur semblait circuler au milieu de sa bande. La pénombre était également tombée puisque le soleil s’était couché à 16 h 44. Le conducteur de la voiture n’a pas vu à temps le cyclomoteur qui arrivait en face de lui. Le choc a été particulièrement violent. Le conducteur du cyclomoteur a été grièvement blessé. Il a été directement pris en charge par une des occupantes des voitures, un médecin. Ce sont ensuite les ambulanciers de la zone de Stavelot, puis l’équipe de l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne qui sont intervenus. L’état du blessé était désespéré. Il a été transporté au Centre hospitalier universitaire de Liège. Steve a perdu la vie dans la nuit.

Le conducteur de l’Infiniti a été légèrement blessé, mais surtout particulièrement choqué. Un expert devra confirmer les hypothèses avancées suite aux premiers témoignages.

Dans la même nuit , un accident de la route aux conséquences tout aussi dramatiques a fait une autre victime sur la chaussée de Nivelles, à Suarlée (Namur). Jules Pastoret, né en 1997 et originaire de Profondeville, n’a pu éviter la sortie de route au volant de sa Citroën C2. Cette dernière a percuté un arbre avant de finir sa course dans un talus. Les secours et le Smur n’ont rien pu faire pour la jeune victime, décédée sur le coup.

Un homme de 28 ans est également décédé dimanche soir des suites d’un accident survenu samedi matin sur l’autoroute E403 à Lichtervelde (Flandre occidentale). L’accident s’était produit samedi peu après 7 h sur l’E403 en direction de Bruges. La voiture s’est retrouvée, sur le toit, dans un fossé, avec le conducteur coincé sous le véhicule. La victime a été transportée grièvement blessée à l’hôpital où elle a succombé à ses blessures. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident dont la cause pourrait être une vitesse excessive.

La nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre a été dramatique en région beaurinoise. Un homme de 31 ans qui circulait à bord de sa Fiat Tipo s’est endormi au volant. Son véhicule est sorti de la route et a violemment percuté un arbre. La voiture est littéralement partie en morceaux. Le choc a été d’une telle violence qu’il n’a laissé aucune chance au conducteur, seul à l’intérieur de sa voiture. "Cet homme habitait à Martouzin depuis un an. Il quittait le village de Gozin et se dirigeait vers Focant quand l’accident s’est produit. Il se passe toujours quelque chose au Nouvel An mais d’après les pompiers, cela faisait longtemps qu’ils n’avaient plus eu un accident mortel", regrettait le bourgmestre de Beauraing, Marc Lejeune.