Dans le magazine Grands Reporters (RTL-TVI) de ce mardi soir, Michael Miraglia nous dresse le portrait sombre d’une industrie en pleine mutation, celle de la pornographie. Les sites web proposant des vidéos X se multiplient à une vitesse vertigineuse, contraignant les sociétés de production à mettre la clé sous la porte. Les conditions de travail des acteurs se dégradent. On leur demande de tourner des scènes de plus en plus trash pour un salaire de moins en moins conséquent.

"Le reportage montre un côté très sombre du porno, celui que l’on voit davantage à l’international. Il faut savoir que l’industrie du porno est différente en fonction des pays. Aux États-Unis, par exemple, c’est une grosse usine, une machine infernale. Les acteurs ont un agent et tournent pratiquement tous les jours.

(...)