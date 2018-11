Quand Romain Perrotin lance sa salle de fitness, ce beau sportif d’1 mètre 88 est certain du succès. Il a trouvé la salle, idéalement située à Bruxelles (Uccle) dans le quartier Bascule. Il lui a trouvé un nom : Actigym.



Dix mois après, catastrophe : il doit la fermer. Non par faute de clients. Ceux-ci, au contraire, sont séduits par le concept. Mais par la faute des obstacles rencontrés depuis l’ouverture.



Nous sommes alors en 2011 et (...)