À Seraing, les propriétaires de chats commencent à vivre une certaine psychose car ils pensent qu’un tueur de chats sévit dans la région.

En effet, plusieurs personnes se sont plaintes de disparitions de chats. Des collets ont été retrouvés et trois cadavres de chats auraient été jetés dans son jardin ! "Depuis le début du mois de juillet, un individu malveillant jette des cadavres de chats par-dessus la clôture du jardin d’une habitante de Seraing", indique Annette Bruck, présidente de l’association Wild Focus à laquelle appartient la victime de ces faits. "Le but est probablement de faire accuser les chiens de cette dernière de la disparition massive de chats dans un quartier où tout dérange."

En tout, ce sont pas moins de trois cadavres de chats qui auraient ainsi été lancés dans le jardin de cette dame qui habite le quartier des Biens-Communaux à Seraing. "Le premier cadavre a été trouvé le 1er juillet et le dernier, le 5 août. Ce jardin est très bien clôturé et le dernier cadavre a été jeté alors que les chiens étaient à l’intérieur. La dame a fait autopsier la dernière dépouille retrouvée sur sa propriété pour écarter tout soupçon. Le résultat est sans appel : le décès de la jeune chatte a été provoqué par des coups et non par des morsures de chiens. Aucune plaie externe n’a été décelée. Le rapport indique qu’on lui a vraisemblablement tordu le cou. Nous avons à présent la preuve qu’il existe un tueur de chats à Seraing qui, non seulement torture ces pauvres animaux, mais tente également d’en faire porter la responsabilité sur une personne innocente."

Cette dame et l’association ont fait une déposition à la police de Seraing pour cruauté envers les animaux mais aussi harcèlement. "C’est inquiétant. Cette dame a en plus perdu son chat au mois de novembre dernier et on me contacte pour me signaler de nombreuses disparitions de chats dans le quartier. On a retrouvé des collets dans le quartier de la Vecquée."

L’association a créé une page Facebook, C.A.T.S. : Portés disparus SERAING, où elle appelle les habitants mais aussi les propriétaires de chats à être attentifs.