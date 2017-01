Sa compagne, Marie-Hélène Joiret avait, elle, été grièvement blessée par un des deux tueurs d’origine tunisienne recrutés pour la circonstance. Les faits se sont déroulés à Liège le 18 juillet 1991, il y a plus de 25 ans !

Ils tirent leur origine des élections de 1988 après lesquelles André Cools est nommé ministre des Affaires intérieures de la Région wallonne. Celui qu’il considère alors comme son dauphin, Alain Van der Biest, est nommé ministre des Pensions.

Un policier de sa commune, un certain Richard Taxquet, est détaché à Bruxelles pour être le chauffeur du ministre Van der Biest. En 1990, André Cools est nommé directeur de l’aéroport de Bierset et abandonne son portefeuille à Van der Biest, lequel désigne Taxquet comme secrétaire particulier. Taxquet, après quelque temps, engage son ami et voisin Pino Di Mauro comme chauffeur du ministre.

...