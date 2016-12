"Rien n’a bougé. Je n’ai pas la moindre idée de l’endroit où se trouve mon fils. Je ne sais pas s’il se porte bien. Je ne sais pas s’il est vivant et si oui, où ? Je ne sais rien. Mon fils est belge. Il est peut-être en danger et qui fait quoi?", soupire Pascale Dufour dont le petit Damien qui aurait actuellement 8 ans, a été kidnappé par son père, à Soignies, le 1er juillet 2015.

Pascale tient les comptes : 548 jours. 548 jours à penser à son Damien à toute heure du jour et de la nuit, lente torture.

Et c’est peu dire que les fêtes sont vécues dans la douleur par cette femme qui supplie ici les autorités belges et turques. "Mon ex-mari étant d’origine turque, je suppose que notre enfant se trouve quelque part en Turquie encore que depuis 18 mois, Damien peut avoir été emmené n’importe où. Je sais que la Turquie traverse toutes les difficultés, ce qui n’est d’ailleurs pas pour me rassurer. Et pourtant, je reçois beaucoup de messages de sympathie de gens qui vivent en Turquie. Mon cas est connu grâce aux réseaux sociaux et c’est peut-être ce qui finira par débloquer la situation".

Marié en 2005 , le couple a très vite battu de l’aile. Pascale était enceinte que déjà la mésentente s’installait. Le 26 juin 2015 pourtant, le tribunal de la famille de Mons, bien qu’averti du danger, autorisait le père à se rendre pour 15 jours avec Damien en Turquie. Pour la juge, "il était temps que le père renforce le lien avec son fils".

Pascale, effondrée, ne pouvait empêcher le départ. "Je me doutais qu’il ne respecterait pas la date du retour le 15 juillet 2015. Mais que pouvais-je faire ?"

Le père n’est tout simplement jamais revenu : la justice lui avait donné le feu vert.

Pascale a encore eu pendant six jours des nouvelles de Damien qui, dans la dernière communication, lui disait au GSM qu’ils " "avaient roulé toute la nuit dans un taxi" et "quitté Istanbul".

