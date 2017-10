Sans pantalon, sans veste, sans pull, sans cravate et sans ceinture. Voilà comment se retrouvent des centaines de nouveaux policiers. La situation devrait être rétablie dans les prochaines semaines, promet le ministre de l’Intérieur (voir réaction ci-dessous). Pas de quoi rassurer le permanent Police de la CGSP, Eddy Quaino. Le syndicaliste affirme que cela fait quasi un an que ces aspirants, sortis de l’école de police, attendent des équipements. "Certains ont dû acheter des pantalons, ils n’en avaient reçu aucun ! D’autres n’ont ni cravate ni ceinture. Ils n’ont guère de pulls ou de vestes alors que l’hiver approche !" s’exclame-t-il. Et d’ajouter qu’il faut même bricoler des grades à certains ! "Pour le grade aspirant, on colle un autocollant sur un grade inspecteur. On ne cesse de nous dire que l’image de la police est très importante et on ne fournit même pas l’équipement nécessaire à ceux qui arrivent sur le terrain", poursuit Eddy Quaino, ajoutant que ce manque concerne plusieurs écoles de police du pays. "Les aspirants ne sont pas les seuls touchés. Je viens d’apprendre qu’au sein de certaines zones de police, on commence aussi à manquer d’équipements commandés via le marché fédéral. Les stocks s’épuisent. Il y a des soucis de marchés depuis des mois et chaque fois, on nous dit qu’on va régler le problème".

Le permanent CGSP compte dénoncer la situation mercredi prochain, à l’occasion d’un comité supérieur de concertation pour les services de police. Dans l’attente, il dénonce une situation devenue "ingérable". "Les policiers n’ont pas à payer leur uniforme en achetant des équipements par leurs propres moyens. Ou alors il ne faudra pas se plaindre si chacun s’habille à sa manière !"





Jan Jambon, ministre de l’intérieur: "On va y remédier"

"Il est essentiel que les nouvelles recrues puissent disposer de leur uniforme dans son entièreté. C’est pourquoi la police travaille activement à remédier à cette situation qui est notamment due à des retards de livraison chez certains fournisseurs. Ceci sera rétabli dans les prochaines semaines. Pour les pièces qui pourraient encore être manquantes, la police a trouvé des solutions de rechange".