L’an dernier déjà, plusieurs zones de police avaient dû annuler des opérations Bob la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre.

Niveau 3 oblige, il était impossible de mobiliser un nombre suffisant de policiers pour organiser de tels contrôles. Qu’en est-il cette année ?

Nous sommes toujours en niveau 3 de la menace terroriste. Par conséquent, aucune raison que la situation ne change. Sauf que certaines zones ont décidé de s’adapter. Et que pour d’autres services de police, des soucis supplémentaires sont venus s’ajouter.

Petit tour d’horizon.

Pour ce qui est de la police fédérale de la route, un préavis de grève a été déposé par le SNPS. Ce qui signifie qu’à tout moment, les policiers pourront décider ce week-end de se croiser les bras plutôt que de participer à des opérations Bob. " La situation est catastrophique chez nous, on n’a plus les moyens, ni le personnel pour organiser des contrôles. Nous ne disposons même pas de pneus hiver en suffisance pour les véhicules de la police de la route ", s’exclame le président du SNPS, Thierry Belin. " Nous soutenons ce préavis. Les opérations de ce genre, c’est du bluff. On demande aux policiers de contrôler les automobilistes alors qu’on laisse ces mêmes policiers rouler avec des véhicules dangereux tout au long de l’année ", ajoute le président du SLFP, Vincent Gilles.

Au niveau local, à Namur, des contrôles sont prévus ce week-end. À Bruxelles, où plusieurs zones seront mobilisées pour assister leurs collègues afin de sécuriser les festivités organisées autour du feu d’artifice, certaines zones de police ont décidé de ne pas procéder à des opérations Bob en tant que telles.

C’est le cas de la zone Ouest (Molenbeek, Jette, Ganshoren, Koekelberg et Berchem-Sainte-Agathe). "Notre dispositif d’intervention sera renforcé car la nuit du réveillon est toujours plus chargée. Ce qui ne signifie pas qu’il n’y aura aucun contrôle. En cas d’accident, les patrouilles feront souffler. Et si elles disposent de temps, elles procéderont également à des contrôles de véhicules. Mais il n’y aura pas un barrage spécifique" , commente Johan Berckmans.

Même chose du côté de la zone Nord de Bruxelles : " Le service circulation organisera de petits contrôles mais nous ne procédons plus à des barrages depuis quelque temps déjà. On a bien compris qu’on était très vite repérés avec de tels dispositifs ", précise Roger De Beule.

Du côté de la zone Marlow (Uccle, Auderghem, Watermael-Boitsfort), une grosse opération a déjà été organisée le week-end dernier. Peu de chances d’en voir une autre pour la Saint-Sylvestre. "Ce sont des opérations planifiées à l’avance et il faut au minimum trente policiers pour les organiser. On ne sait pas faire cela toutes les semaines, c’est impossible."

La zone Polbru, elle, se refuse à tout commentaire sur ces contrôles. Pareil du côté de la zone Midi.

À la zone Montgomery par contre, le chef de corps, Michael Jonniaux, nous assure avoir trouvé le personnel nécessaire pour des contrôles ce week-end.

Contrôle ou pas, pensez avant tout à votre sécurité avant de prendre le volant…





Guy Theyskens, porte-parole de la police fédérale: "Nous avons prévu des contrôles"

"Il est vrai qu’un préavis de grève court mais nous avons toutefois planifié des contrôles ce week-end sur les autoroutes et les routes nationales. Si, au dernier moment, les policiers décident de ne pas y participer, nous nous organiserons malgré tout pour que ces contrôles aient lieu. Pour des raisons évidentes, nous ne communiquerons évidemment pas sur les moments où ces opérations sont prévues. Pour ce qui est des polices locales, chaque zone s’organise comme elle le peut de son côté."