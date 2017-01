La vague de froid, annoncée en grande pompe dans d’autres médias, ne sera pas. Enfin, on assistera bien à une météo plus rigoureuse avec des chutes des températures, mais ces pics de froid ne méritent pas d’être appelés vague de froid, si l’on s’en tient à la définition de l’IRM.

En fait, selon la définition de l’Institut royal de météorologie (IRM), pour qu’une période glaciale mérite la dénomination de vague de froid, il faut cinq nuits consécutives où les températures restent en dessous de 0° Celsius ainsi que trois journées de gel, soit trois jours complets en dessous de ce fameux 0° C. "Ce ne sera pas le cas cette semaine", explique Pascal Mormal, météorologue au service des renseignements climatologiques et météorologiques de l’IRM.

"Les Pays-Bas ont une définition encore plus stricte que la nôtre, qui a plus de sens", explique le scientifique. Selon les statistiques de l’IRM depuis le début du vingtième siècle, la Belgique a connu 28 vraies vagues de froid, dont 4 lors des trente dernières années.

Les petits épisodes de froid, comme on en connaît pour le moment, sont, eux, plus fréquents. Le dernier datant de janvier 2013, la dernière vraie vague de froid date, elle, de février 2012.

Il ne fera donc pas apocalyptique. Cependant, la neige pourrait encore un peu tomber d’ici jeudi.

"Dès jeudi par contre, on assistera à un probable redoux , annonce Pascal Mormal. Ce qui n’exclut pas un retour des conditions hivernales plus tard dans la saison. Les grands hivers sont d’ailleurs généralement marqués par plusieurs vagues de froid."

La neige pourrait encore se déposer ça et là en Wallonie et principalement sur les hauteurs. Avec le ciel dégagé et la neige au sol, le thermomètre va tomber jusqu’à -20° en Ardennes, et -10 ° en Hesbaye et au Condroz.