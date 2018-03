"Le 14 décembre 2014, vous avez pris la vie d’un homme. Vous avez laissé derrière vous quatre orphelins et une veuve". C’est en ces termes que la substitute Vairon a conclu son réquisitoire à l’encontre de Francesco et Seyfi, pour lesquels elle requiert des peines de 5 et 7 ans.

À l’époque, les prévenus étaient mineurs et multipliaient les séjours en IPPJ. Franceso avait été mis à la porte de chez lui. Orphelin, Seyfi avait été confié à la garde de ses grands-parents, puis de son oncle, mais passait son temps à errer dans les rues.

Cette nuit-là, les deux voyous ont descellé des dalles de trottoir pour les lancer depuis le pont surplombant la bretelle de l’A503 à Marcinelle. "J’étais pété, j’avais la rage. Je voulais juste voire des pierres exploser", avait expliqué Seyfi.

Sauf qu’après un accident évité de justesse, un pavé a traversé le pare-brise de Grégory Aldruide, un automobiliste de 32 ans. Le père de famille, touché au thorax, est décédé de ses blessures. Les deux mineurs avaient été interpellés à proximité des lieux du drame.

Vu la gravité des faits, les juridictions de la jeunesse se sont dessaisies au profit du tribunal correctionnel. Ce jeudi, à l’audience, Me Coudou, conseil de la veuve de M. Aldruide, a rappelé qu’un SDF qui dormait dans une tente au bord de l’A503 les avait entendus "rire à gorge déployée" lorsqu’ils ont touché la voiture.

Pour l’ensemble des parties civiles, les deux prévenus partagent les responsabilités, puisqu’ils ont agi ensemble, même si Seyfi a lancé la dalle mortelle. De même, les proches sont civilement responsables puisqu’ils ont fait preuve de manquements éducationnels ou de surveillance.

De son côté, la substitute Vairon a rappelé le parcours de délinquant des deux prévenus, Seyfi ayant même entamé sa majorité avec une condamnation à 40 mois avec sursis pour braquages.

Me Martines, conseil de Francesco P., a contesté la circonstance aggravante d’avoir entraîné la mort de la victime et sollicité une peine de travail.

L’avocate explique que son client a effectivement lancé des pavés, uniquement pour les voir s’écraser sur le sol, en prenant garde de ne pas toucher les voitures. Elle ajoute que son client a déjà passé 208 jours en IPPJ et qu’il peut encore payer sa dette en s’insérant dans la société et en travaillant. Suite le 12 avril.