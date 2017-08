Sous l'emprise de l'alcool, un conducteur fantôme belge de 42 ans a embouti avec sa camionnette une voiture qui venait en sens inverse sur l'autoroute A58, près de Breda (Pays-Bas), dans la nuit de samedi à dimanche.

La conductrice de ce véhicule, une quadragénaire originaire de la région, a été blessée et emmenée à l'hôpital. D'après un premier test de l'haleine effectué sur place, il apparait que l'automobiliste belge avait bu environ quatre fois la dose autorisée d'alcool. Il a été arrêté et emmené au commissariat, où il a refusé de procéder à un nouveau test de l'haleine et à une prise de sang. Son permis de conduire a été confisqué et il se trouve toujours en détention.

L'autoroute A58 a dû être fermée durant cinq heures pour les besoins de l'enquête et pour nettoyer la chaussée. Tant la camionnette du Belge que la voiture qu'elle a emboutie ont été très endommagées.