Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, ce lundi après-midi, le beau-père et la mère du petit Daryl, 6 ans, à des peines respectives de cinq ans de prison avec sursis pour moitié et six ans de prison.

Ce jugement peut apparaître clément au regard des lourdes réquisitions prononcées la semaine dernière par le parquet de Bruxelles (12 et 10 ans de prison). Charles de Fotso et Laure Dos Santos sont condamnés pour des faits de torture sur mineur par ascendant et traitement inhumain.

Le 26 décembre 2016, parce qu'il avait pris une crêpe sans autorisation dans la cuisine, le jeune Daryl avait été puni en étant enfermé sur le balcon de l'appartement de la rue de l'Alliance, à Saint-Josse-ten-Noode, durant quinze heures, vêtu d'un simple pyjama et de crocs. L'enfant avait été sauvé par sa sœur jumelle. Elle avait prévenu son beau-père que Daryl s'était évanoui. Secouru par les urgences alors que sa température corporelle n'était que de 27°C, le garçonnet a fait un arrêt cardiaque et a pu être réanimé. Il souffre toujours aujourd'hui de séquelles, et l'on ne sait pas encore si elles seront définitives.

L'enquête a démontré que les enfants souffraient de malnutrition et qu'ils subissaient d'invraisemblables violences et punitions de la part de leur beau-père, Charles de Fotso. Le tribunal a résumé les faits comme "gravissimes, d'une cruauté extrême". Ils sont le fait d'un couple tourné vers la religion, adepte d'une église évangéliste aux caractère sectaires

Le beau-père a bénéficié d'une certaine clémence grâce à sa "prise de conscience réelle de la nature des faits commis (…) sous l'influence d'une idéologie fanatique". Quant à la mère, qui a nié les faits depuis le début et renvoyé toute la responsabilité au beau-père, elle écope d'une condamnation plus lourde. "Elle s'enferme depuis le début dans une logique de victimisation. Elle a voulu exercer une manipulation contre le tribunal, comme devant les experts", résume le président Yves Régimont, pour qui cette femme représente "un danger social".

Laure Dos Santos reste en détention, tandis que la demande d'arrestation immédiate contre Charles de Fotso a été rejetée. Il a quitté le palais de justice libre.