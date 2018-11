L’histoire a quelque chose de cocasse… vue de l ’extérieur. Mais mettez-vous une seconde à la place du propriétaire : vous rentrez votre voiture au garage pour un banal problème de batterie et la voilà qui disparaît… pendant trois mois ! Les coups de fil, les courriers restent sans réponse. La voiture est apparemment introuvable, comme évanouie dans la nature…

Excédé, Vincent Göbbels, chef d’une entreprise de recyclage de caoutchouc à Verviers, nous contacte via l’un de ses amis pour exposer son problème.

"Ma Méhari électrique flambant neuve est introuvable et cela fait trois mois que cela dure. Je l’avais rentrée une première fois, en juin dernier, chez mon concessionnaire liégeois (Citropol,) pour un problème de charge, mais… il s’est représenté. Citroën Assistance est alors venue chercher la voiture chez moi, le 9 août, pour l’emmener à Liège. De là, elle est partie à Bruxelles (Drogenbos), puis plus rien. Pas la moindre nouvelle, aucune réponse aux trois ou quatre courriers officiels envoyés à Citropol par le courtier (Collignon&Léonard) auquel j’avais finalement demandé de me représenter. Et au téléphone, impossible d’avoir le moindre renseignement concret. Quand j’arrivais à avoir quelqu’un au bout du fil, on me répondait des banalités. On a même sous-entendu qu’elle était retournée en France ! Ulcéré par une attitude si peu professionnelle, j’ai fait appel à un avocat. Le courrier devait partir ces jours-ci..."

Mais avant faire partir l’envoi, l’un des amis de Vincent a donc eu l’idée de s’adresser à La DH.

Nous avons mené l’enquête grâce à nos contacts au service presse de Citroën. On vous passe les détails, mais, au bout de quelques heures, la voiture était retrouvée. Elle était bien à Drogenbos, réparée et en ordre de marche depuis… la fin août !

Apparemment, le concessionnaire liégeois n’aurait pas réagi (non plus !) lorsque le garage bruxellois lui aurait signalé que la voiture pouvait rentrer à Liège. Ce qui reste évidemment à vérifier.

Voilà donc trois mois perdus à cause d’une négligence manifeste et, dans tous les cas, d’un manque de professionnalisme patent au sein de la marque au double chevron. Heureusement que le service presse est bien plus compétent !

En effet, lorsque les responsables de Drogenbos ne recevaient pas de réponse de leurs collègues de la Cité ardente (?!), on aurait pu imaginer qu’ils prendraient eux-mêmes contact avec le propriétaire. Avec une carte grise dans la Méhari, il était assez facile de le retrouver. Mais personne n’a bougé et la voiture a donc "pourri" plus de 90 jours sur un parking. Pathétique…

Vincent Göbbels, s’il est ravi qu’on lui ait retrouvé sa voiture, entend bien ne pas en rester là. "J’avais acheté cette petite décapotable sympa pour l’été et voilà qu’elle réapparaît à la veille de l’hiver ! J’ai perdu tous les beaux jours. Et mon crédit, lui, n’a pas cessé de courir entre août et novembre ! Il va bien falloir que quelqu’un me dédommage, d’une manière ou d’une autre. Je ne vais pas lâcher le morceau et je vais demander des compensations à mon concessionnaire pour son attitude laxiste…"

Et absolument inadmissible. D’ailleurs, à nos appels non plus, Citropol n’a pas répondu, nous "balançant" sur répondeur sans jamais décrocher…