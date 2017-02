Ses efforts ont payé. Anne-Sophie Skrzypczak a retrouvé ses chèvres ! Maguy et Mathilda gambadent à nouveau dans leur enclos.

Durant la nuit du 28 au 29 janvier, les deux chèvres anglo-nubiennes d’Anne-Sophie avaient été volées à Péruwelz, dans le quartier de la Roë.

C’est le compagnon d’Anne-Sophie qui, en partant à la boulangerie, avait remarqué que leur chalet était ouvert.

Révoltée, la jeune femme remuait ciel et terre depuis une dizaine de jours afin de les retrouver. Si l’espoir était ténu, il fallait malgré tout continuer à y croire. Et la détermination d’Anne-Sophie a payé.

Cette mère de famille avait exploré une ou deux pistes très rapidement après le vol afin de balayer ses doutes. Ses recherches étaient restées vaines. Néanmoins, elle n’entendait pas baisser les bras.

Dans cette histoire , les réseaux sociaux auront clairement joué leur rôle. "En partageant l’information, j’ai reçu pas mal de messages. Beaucoup de partages d’encouragement, mais aussi un message qui a particulièrement attiré mon attention puisqu’il me mettait sur une piste", explique Anne-Sophie.

Mercredi soir, elle s’est donc rendue chez une personne possédant déjà des chèvres afin de savoir si Maguy et Mathilda s’y trouvaient.

"La personne m’a expliqué qu’elle les avait achetées et qu’elle ignorait leur provenance. Elle a ajouté que si elles étaient à moi, je pouvais bien entendu les reprendre. L’essentiel, pour moi, était de récupérer mes chèvres. La famille y est très attachée. Les enfants étaient fous de joie de les voir à nouveau."

Maguy et Mathilda se remettent donc de leurs émotions. Elles ne paraissent pas avoir subi de mauvais traitements. Anne-Sophie va sécuriser encore plus leur enclos et incite les propriétaires d’animaux à la plus grande vigilance.