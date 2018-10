Child Focus avait diffusé un avis de recherche concernant la disparition de Pim, un jeune garçon de 11 ans qui a été enlevé par son père qui vient de sortir de prison...

Alors que Pim devait se rendre chez un de ses amis à Landen, plus personne n'a eu de ses nouvelles. Il a été enlevé par son père qui vient de sortir de prison. Sa mère d'accueil, Hanna, l'a laissé aller chez son meilleur ami. "Pim est parti à 14h30. Il n’est jamais revenu. Il avait la permission d'aller chez son meilleur ami qui habite à deux maisons de chez nous", explique-t-elle au quotidien flamand Het Laatste Nieuws.

Cela fait quelques mois que Pim et sa soeur vivent dans une famille d'accueil: "La mère avait déjà essayé d’étrangler sa fille. Leur père était instable et piquait des colères. Il a une fois foncé sur un contrôleur après avoir reçu une amende de stationnement. Ses enfants étaient à l’arrière du véhicule", continue Hanna. Suite à cela, les enfants ont été placés en famille d'accueil. Le père indigne avait encore droit de voir son fils. ''Une fois il le ramenait trop tard, une autre fois pas du tout". Il avait enlevé son fils début juillet avant d'être interpellé par la police et incarcéré. Ce lundi, à peine sorti, il a récidivé.

Pim a un retard mental. Il réfléchit comme un enfant de 6 ans. Il a été enlevé lundi par son père, qui a débarqué avec une Mercedes dans la rue. La police s'est mise à sa poursuite, au même titre que ses voisins.

Fort heureusement, il a été retrouvé ce mardi en sécurité. C'est Child Focus qui l'a annoncé.