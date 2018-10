Rien qu’à Bruxelles, plus de 1 000 policiers sont officiellement en congé de maladie, ce jeudi matin, selon les estimations du Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS). Et plusieurs dizaines suivent le mouvement, nous dit-on, en Wallonie. Parallèlement à cette colère policière ainsi exprimée, un groupe d’expression de policiers (et de membres du personnel civil de la police) a été créé sur Facebook: "Police unifying movement". Ils sont désormais quelque 21.000 à y avoir adhéré, en l’espace de quelques jours.

Manu Vervier, vous êtes inspecteur principal à la police judiciaire de Liège. Pourquoi avez-vous créé ce groupe, dont le succès est important?

Je suis, avec un de mes collègues, à l’initiative de ce mouvement parce que, depuis 2014, le gouvernement n’arrête pas de démanteler notre statut. Cette année-là, il y avait eu une grosse manifestation de policiers dans les rues de Bruxelles à l’initiative du front commun syndical, pour dénoncer le recul de notre pension. On était 14.000! Mais cela a été le seul mouvement en front commun syndical.

Depuis?

C’est morne plaine. On n’entend plus les syndicats se battre pour notre cause. Il faut dire que trois grands syndicats sont intersectoriels et je peux comprendre qu’ils doivent défendre tous les fonctionnaires fédéraux. Mais notre métier n’est pas facile, est ingrat, dangereux, avec une charge psycho-sociale importante. C’est un métier particulier qui, à notre sens, mérite un statut particulier. Or, le gouvernement veut aligner tout le monde sur la même ligne. Pour nous, c’est non. On ne veut plus discuter!

Pourquoi ce mouvement?

Parce qu’à maintes reprises, on a demandé à nos syndicats de mener des actions spécifiques à la police. Cela ne nous intéresse pas de bloquer des routes et d’embêter le citoyen, pour qui, en général, un policier est soit trop souvent là, soit pas là assez vite. Donc, les “marches Adeps” à Bruxelles, pour nous, c’est non! On veut des actions policières pour montrer notre mécontentement

Qu’est-ce qui vous fâche?

Le recul de l’âge de la pension, évidemment. Nos barèmes, aussi: nous sommes les seuls fonctionnaires dont les barèmes n’ont pas été augmentés depuis 2001! Lors de la réforme des polices, une trève syndicale de cinq ans a été négociée. Période durant laquelle les syndicats ne devaient pas demander d’augmentation salariale. Cela a été respecté. Mais depuis, rien. Notre statut disciplinaire a été durci. On a subi des suppressions de primes et d’allocations. Puis, la goutte qui a fait déborder le vase, c’est la révision complète de nos jours de congé de maladie.

Enfin, il y a les déclarations du ministre de l’Intérieur Jan Jambon. A chaque fois, après que nos deux collègues aient été abattus au boulevard d’Avroy à Liège, en mai, puis que notre collègue Amaury ait été tué à Spa, après que deux policiers se soient fait tirer dessus sur l’autoroute, ce week-end, on entend M. Jambon dire que les policiers doivent être respectés, qu’ils sont les garants de la démocratie et de la sécurité. Très bien, mais le respect, alors, c’est la reconnaissance d’un statut particulier. Ce sont des paroles. Nous voulons des actes.

On en a ras-le-bol! Ce mouvement, c’est un coup de colère. On a organisé une manifestation devant le palais de justice de Liège, le 12 octobre. Nous n’étions que 250 policiers, mais on s’est rendu compte que tout le monde se sentait concerné. Les collègues nous ont dit de ne pas lâcher. En tant qu’ancien gendarme, je regrette l’absence d’esprit de corps. C’est cet esprit rassembleur que nous voulons retrouver en créant ce mouvement.

Des centaines de policiers se sont fait porter pâle, ces dernières heures: c’est votre initiative?

Non, pas du tout! Nous, on veut juste échanger les points de vue, diffuser les informations et, je le répète, créer un esprit de corps. Concernant les policiers malades, c’est l’expression de leur ras-le-bol. Le congé de maladie est le seul outil qu’ils ont trouvé.

Pourquoi?

Parce qu’en tant que policier, on peut être réquisitionné, y compris si on est en grève. Refuser une réquisition nous expose à des ennuis disciplinaires et judiciaires. Qui plus est, c’est une façon d’ennuyer le gouvernement plutôt que d’embêter le citoyen. Après, soyons clairs, on ne veut pas mettre à mal l’Etat: on doit assurer la sécurité du citoyen.

Le mouvement initié sur Facebook pourrait-il se muer en nouveau syndicat?

Non, ce n’est pas notre ambition. Mon collègue sera pensionné dans les prochains mois. Et moi, je suis anti-politique, cela ne m’intéresse pas du tout.

On vous sent à bout.

Chaque personne a ses limites. Et bien on en est là: le gouvernement pousse le bouchon trop loin. Nos limites sont dépassées. Pourtant, on comprend qu’il faille faire des efforts et montrer l’exemple. Mais, on ne se sent plus soutenus du tout. On ne nous écoute pas. On est 40.000 policiers mais on a le sentiment d’être quantité négligeable. On veut retrouver un front commun syndical. Et être entendu par le gouvernement.