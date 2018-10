Faits divers L’installation de 100 caméras débute cet automne, avant un second marché de 200 appareils supplémentaires

Rien ou presque ne devrait leur échapper. Plus de 300 nouvelles caméras sur les grands axes wallons. Un premier marché de 100 caméras de surveillance a été notifié en septembre, dans le cadre de la modernisation du réseau de vidéosurveillance wallon. Les premiers appareils seront placés cet automne. Le travail se poursuivra en 2019 et 2020. Le logiciel de gestion des images du centre Perex sera par ailleurs remplacé et modernisé. Elles s’ajouteront aux 102 caméras déjà existantes sur le réseau, pour arriver à un total de plus de 400 caméras sur le réseau.

(...)