Sacré paradoxe. Jamais l’offre culturelle et de divertissement légale numérique n’a été aussi forte. Apple Music pèse 38 millions d’abonnés payants, Spotify plus de 70 millions, Netflix, plus de 120. Un constat qui sera plus vrai demain encore , puisque nous sommes à l’aube de l’avènement de nouveaux services majeurs : Apple et Disney, entre autres, vont lancer leur Netflix-like, alors qu’Amazon va booster Prime Video.

À l’heure où le streaming (légal) est officiellement le moyen d’écouter de la musique le plus populaire du pays (il génère 40% des revenus de l’industrie musciale dans notre royaume, contre 37% pour son aïeul cédéesque), on aurait pu croire qu’une bataille, dans la guerre contre le téléchargement illégal, était gagnée. Ceux qui hurlaient, hier, au manque de possibilités légales, bien fournies et accessibles, ont, aujourd’hui, un peu moins d’arguments.

(...)