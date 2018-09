Des habitants d’Awans qui vivaient avec 43 chiens ont décidé d’en céder 33 à deux associations de protection animale en province de Liège. "Plusieurs plaintes avaient été déposées pour des faits de nuisances depuis des années et l’Unité du bien-être animal était déjà passée sur place, indique Fabrice Renard de la SRPA. Nous n’avions pas été informés du problème car l’Ubea estimait, à l’époque, qu’il n’y avait pas de soucis car les animaux étaient soignés et nourris. Mais lorsque nous sommes intervenus sur place, les propriétaires nous ont eux-mêmes demandé de l’aide."

En réalité, ces personnes n’avaient que quelques chiens au départ et ne les ont pas fait stériliser. Les animaux se sont reproduits sans surveillance. " On ne peut pas les blâmer, car les animaux sont tous en bonne santé et bien nourris, mais avoir autant de chiens était devenu une nuisance pour le voisinage et pose aussi un problème d’hygiène. Ces chiens n’ont pas été maltraités et les propriétaires ne sont pas de mauvaise volonté."

Trente-trois chiens ont été pris en charge grâce à la collaboration efficace entre la SRPA, Animal sans toi…t et la police locale. "Notre but étant une médiation permettant une avancée significative en bien-être des animaux, les chiens ont été repris en cession volontaire et les chiens restés sur place bénéficieront d’un suivi et une gestion des naissances sera mise en place."

Vous pouvez déjà retrouver les chiens à adopter sur les sites de la SRPA et d’Animal sans toi…t.