Une sanglante bagarre impliquant des jeunes âgés d’une vingtaine d’années avait éclaté devant la gare du Midi le 11 mars 2007. Deux frères tchétchènes avaient ce jour-là décidé d’en découdre avec le petit ami arménien d’une jeune fille russe qu’ils avaient au préalable tenté de draguer dans le train.

Mal leur en avait pris puisque l’un - Ramzan - y a perdu la vie et l’autre - Rasul - a survécu à ses terribles blessures aux testicules mais présente depuis une incapacité permanente et vient en sus d’écoper récemment - en degré d’appel - d’une peine de 20 mois de prison avec sursis.

Le jour des faits , tout avait commencé sur le quai de la gare de Grammont (Flandre orientale). Les deux frères tchétchènes avaient sifflé et montré du doigt une jeune fille russe qu’ils connaissaient de vue, Xenia. Celle-ci avait bien tenté de les ignorer, sans succès. Rasul et Ramzan étaient montés dans le même wagon et s’étaient assis en face d’elle pour - selon eux - "faire connaissance". Xenia avait évoqué l’existence de son petit ami arménien, Artur, pensant repousser leurs avances mais cela avait mis le feu aux poudres.

Rasul lui avait rétorqué du tac au tac qu’il n’en avait rien à faire qu’elle soit en couple et s’était simultanément montré beaucoup plus agressif, invasif. Il lui avait caressé les jambes non sans lui déchirer sa paire de bas nylon et la traiter de "pute" au passage.

Terrorisée, Xenia avait appelé Artur pour l’en avertir mais Rasul lui avait aussitôt arraché son GSM des mains pour insulter son petit ami et lui lancer la menace suivante : "Rendez-vous à la gare du Midi, je vais t’enterrer vivant" !

Devant la gare du Midi, Rasul et Ramzan étaient finalement tombés sur Artur et l’un de ses amis, Emile, qu’Artur avait appelé à la rescousse. Rasul avait porté le premier coup en frappant avec son coup- de-poing américain Artur en pleine figure tandis que Ramzan s’en était pris à Emile…

Lorsque trois autres jeunes - soit les renforts d’Artur, arrivés à temps contrairement à ceux de Rasul et Ramzan - ont surgi pour massacrer en l’espace de quelques secondes les deux frères tchétchènes à coups de barre à mine et de couteaux. Résultat ? Ramzan est décédé sur place après avoir essuyé des coups de couteau dans la tête et le cou. Rasul, lui, été poignardé dans les testicules, le scrotum, l’anus et le sternum et a eu la chance de survivre.

À l’arrivée de la police locale, Artur et Emile ont pris la fuite sur le champ comme leurs complices. Tous deux sont repartis dans leur pays d’origine se cacher, avant de se constituer prisonnier quelques semaines plus tard. Inculpés pour assassinat et tentative d’assassinat, Artur et Emile n’auront passé que six semaines en détention préventive avant de recouvrer leur liberté. Puis, ils auront été condamnés le 27 janvier dernier - en degré d’appel - à des peines qui ne les renverront jamais derrière les barreaux. Défendu par Me Jérôme Arnould, Artur a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Défendu par Me Sébastien Courtoy, qui accumule les résultats stupéfiants, Emile a quant à lui écopé de la plus petite peine, un an de prison avec sursis.

Pour ce faire, les deux avocats sont parvenus - malgré des témoignages en sens contraire - à prouver que les auteurs des coups mortels n’étaient pas leurs clients - mais les renforts de leurs clients - et ils ont également obtenu la requalification des faits en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les complices d’Artur et Emile sont, eux, toujours en fuite et ont été condamnés par défaut à des peines beaucoup plus lourdes, soit huit ans de prison.