Poignardée par un inconnu !

Faits divers

Michaël, 55 ans, a comparu devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre d’une tentative de meurtre pour laquelle le parquet a requis sa condamnation à 8 ans de prison. L’homme devait répondre d’avoir poignardé une inconnue dans la rue ! Les raisons qui l’ont poussé à commettre un tel geste n’étaient pas claires, mais ce n’est pas sa comparution qui a éclairé ses motivations.

Le 1er décembre 2015, Isabelle, 26 ans à l’époque des faits, était occupée à nettoyer la rue Hors-Château à Liège. Un endroit situé à deux pas du plein centre de la ville. Il n’était pas encore 9 h lorsque pour une raison que personne ne s’explique, Michaël est sorti de son domicile muni d’un couteau en céramique.

Si au départ, il avait été question d’un problème d’énervement dû à l’état de son appartement, plus personne ne sait ce qui a énervé Michaël. Ainsi, ce dernier est sorti dans la rue et il a vu Isabelle qui nettoyait. L’homme a poignardé Isabelle au flanc. Michaël a ensuite tenté de porter d’autres coups à la victime, mais celle-ci a réussi à prendre la fuite. Ce sont des témoins qui ont réussi à interpeller Michaël à quelques centaines de mètres de là. Ils l’ont maintenu sur place jusqu’à l’arrivée de la police. La victime a subi dix jours d’incapacité à la suite de cette agression. Elle a heureusement pu s’en sortir. Michaël est déjà connu pour des faits de violence dont des menaces au couteau.

Il devait également répondre d’une autre scène de violence envers une dame. "J’étais ivre et j’avais pris des médicaments", a déclaré le suspect. La défense du prévenu a plaidé la requalification en coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail et non tentative de meurtre. L’avocat a plaidé la clémence. À la fin de l’audience, Isabelle qui s’est constitué partie civile s’est dite "choquée". " Je ne comprends pas pourquoi l’avocat a plaidé que ce n’était pas une tentative de meurtre", a-t-elle déclaré.