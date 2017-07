Dimanche soir, une dizaine de policiers ont débarqué avec un chien dans la galerie d’art White&Art à Ixelles. Sans égard pour le public présent, explique Redouan Fettouh qui dirige White&Art depuis 2013.

En réalité, la police ne s’intéressait pas à l’activité artistique, mais à l’espace cafétéria jumelé à la galerie où un fumoir permet de fumer la chicha. Redouan Fettouh dénonce un véritable acharnement "depuis février".

Contrôle approfondi le 4 février à minuit suivi d’un premier placement de scellés pourtant levé dès le 20 février ("Votre affectation est légale", dit-on alors), contrôle suivant le 1er avril avec retour des scellés, puis le 10 juin, puis maintenant le 11 juillet, suivi de cet énième contrôle dimanche soir. "Il y a une véritable stigmatisation d’une partie de notre clientèle qui souhaite consommer de la chicha après avoir visité la galerie d’art", conclut Redouan Fettouh.

"Activité parfaitement légale", rappelle pourtant son conseil, Me Maxime Chomé, avocat spécialisé en droit administratif. "Aucune loi n’interdit la consommation de la chicha dans un espace fumeur répondant aux normes comme c’est le cas ici."

Pour preuve, le tribunal de première instance de Bruxelles, en référé, a condamné la commune d’Ixelles, le 2 juin dernier, à lever les scellés placés sur la galerie d’art White&Art de la rue de Stassart.

"Aucune infraction à l’affectation prévue au permis d’urbanisme n’est en réalité établie", a décidé le tribunal. "C’est à tort que la commune d’Ixelles soutient que les lieux (la galerie d’art et le fumoir) ont subi une modification de destination. L’arrêt immédiat de l’activité (de White&Art) a été imposé (à tort). La commune a commis une erreur manifeste d’appréciation. […] Il y a lieu de supprimer immédiatement la mise sous scellés de l’établissement White and Art sis rue de Stassart 46."

Et la commune d’Ixelles est condamnée à payer les frais.

"Et c’est le 11 juillet, soit le jour où nous avons signifié à la commune ce jugement favorable à la galerie d’art et ordonné la levée des scellés, que la police a effectué un nouveau contrôle et replacé des scellés", constate Me Maxime Chomé.

Ce dernier rappelle : "Le placement d’un commerce sous scellés est une mesure grave qui empêche le commerçant de poursuivre l’activité : une mesure à ne prendre qu’en dernier ressort. Il est regrettable qu’il n’y ait jamais eu de dialogue enclenché malgré des demandes répétées."

Adresse majeure à Bruxelles, la galerie White&Art expose quarante artistes par an, souvent jeunes, qu’elle contribue à lancer. "Les scellés répétés déprécient mon établissement."

On va parler chicha au tribunal : la galerie d’art, pour la seconde fois, cite la commune d’Ixelles devant le président du tribunal de première instance. La première décision avait condamné la commune. "Le procès est fixé à la semaine prochaine", confirme Me Chomé.