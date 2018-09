La police a ouvert le feu sur l'agresseur.

Un agent de la police locale de Bruxelles a été attaqué au couteau lundi vers 09h15 au parc Maximilien. Il a été légèrement blessé.

Selon le récit d'un témoin livré à l'agence Belga, l'incident se serait produit lorsque des agents ont réveillé plusieurs migrants endormis dans le parc.

"Une patrouille de police a interpellé un homme sur le trottoir de la tour WTC, Chaussée d’Anvers n°59. La police l’a invité à quitter l’endroit. Ce qu’il a refusé. Le suspect a au contraire sorti un couteau. La police l’a sommé à plusieurs reprises de déposer le couteau, en vain. Il a porté un coup de couteau au policier, qui a été blessé à la tête. Vu les circonstances, il n’est que légèrement blessé. Il a été soigné à l’hôpital. Un collègue policier a tiré trois fois en direction du suspect. Le suspect a pris une balle au niveau du torse et une autre dans la jambe. Il est dans un état critique", précise le parquet.

L’identité du suspect n’est pas encore confirmée. Le mobile du suspect est inconnu. Pour le procureur du Roi de Bruxelles, il n'y a aucune raison de supposer que l'incident était une attaque terroriste.

Selon nos sources, les pompiers indiquent que 2 ambulances du SMUR ont été demandées par la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles à 9h15. Une personne a été envoyée à l'hôpital Saint-Jean, proche du parc Maximilien. Le policier agressé sera reçu vers 13h30 par le bourgmestre de Bruxelles-Ville, Philippe Close (PS) et le chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, Michel Goovaerts.

Un périmètre judiciaire a été mis en place. Un expert en balistique et le labo de la police fédérale feront les constatations sur place.

"La politique ultra-répressive provoque une hausse de la violence au parc Maximilien"

La politique "ultra-répressive" menée par les autorités en matière d'asile et de migration entraîne une hausse de la tension et des actes de violence au parc Maximilien, a commenté lundi matin sur place Mehdi Kassou, porte-parole de plate-forme de soutien aux réfugiés. Selon les premières informations obtenues dans le parc par M. Kassou, l'homme qui a agressé un policier lundi matin à proximité de l'Office des Etrangers n'est pas un habitué des lieux.

"Il n'est ni Ethiopien, ni Soudanais, ni Erythréen, mais plutôt d'origine afghane ou égyptienne", précise le porte-parole. Il n'est pas en mesure de dire si c'est la même personne qui a agressé un ressortissant soudanais lors d'une distribution de nourriture en fin de semaine dernière.

Ce que constate M. Kassou, c'est que la tension dans le parc et aux alentours est montée de plusieurs crans récemment. "Depuis une dizaine de jours, on voit arriver des personnes arrêtées sur les parkings le long des autoroutes et qui sont ramenées ici alors qu'elles ne connaissent absolument pas Bruxelles."

Pour Mehdi Kassou, qui évalue à "au moins 80" le nombre de ces nouveaux venus, cette manière d'agir est "irresponsable". Il y voit potentiellement une volonté politique de la part des autorités de créer davantage de tensions au parc Maximilien.