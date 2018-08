Un automobiliste a jeté une quantité importante de drogue et une somme d'argent par une vitre de sa voiture alors qu'il était poursuivi par une patrouille de police, au cours de la nuit de mercredi, à Houthalen, dans le Limbourg. Le conducteur, qui a échappé à deux contrôles de police, est parvenu à prendre la fuite et est activement recherché, a indiqué jeudi la zone de police CARMA. La police était intervenue peu après minuit, jeudi, pour des nuisances sonores signalées dans la Jordaenssteegje, dans le centre de Houthalen.

Lors du contrôle des identités des personnes présentes, un homme a pris la fuite. Il est revenu un peu plus tard pour récupérer son véhicule resté dans la Diepestraat, une rue avoisinante. Mais alors que les policiers s'apprêtaient à contrôler le véhicule et son conducteur, celui-ci a pris à nouveau la fuite.

Après une courte-poursuite, au cours de laquelle il a multiplié les infractions et mis aussi en danger quelques passants, le chauffard a perdu la maîtrise de sa voiture qui s'est immobilisée à un carrefour. Le conducteur a poursuivi son chemin à pied et n'a pas pu être appréhendé en dépit de la présence de plusieurs équipes de la police dans les environs.

Au cours de son échappée motorisée, l'individu, qui a pu être identifié depuis lors, s'était débarrassé de la drogue qu'il transportait, du cannabis et de la cocaïne, ainsi que d'une somme d'argent conséquente, en jetant le tout par une vitre de sa voiture. Dans celle-ci, les forces de l'ordre ont par ailleurs trouvé plusieurs GSM et une autre quantité de drogues, ont encore précisé la zone de police CARMA et le parquet limbourgeois qui mènent l'enquête de concert.