Faits divers Les prévenus auraient illégalement revendu plus de 500.000 litres

Le tribunal correctionnel de Liège a entamé l’examen d’un dossier de fraude d’ampleur à la vente de carburants. Trente-deux prévenus dont des sociétés sont poursuivis.

Au début du mois de février 2010, une source anonyme a informé les autorités d’un important commerce illicite de produits pétroliers.

Le principal suspect, Serge, était caissier depuis de longues années dans une station-service Total située à Barchon en province de Liège.

Un deuxième suspect, Gianni a été également épinglé. Selon ce témoin, les intéressés utilisaient plusieurs remorques pour charger de grosses quantités de carburants détournés et revendus sans taxes.

Selon Serge, qui est en aveux des faits, ces carburants provenaient des pays de l’Est. "J’étais en rapport avec des camionneurs venant des pays de l’Est, a expliqué le suspect. Ils me revendaient du carburant à moindre coût et je le revendais."

Selon lui, il se faisait un tout petit bénéfice… Les enquêteurs ont réalisé des surveillances des suspects. Yves, un camionneur a été épinglé dans les faits. "Il résulte de l’enquête effectuée, des observations et des données de géolocalisation que l’approvisionnement en produits pétroliers alimentant le trafic frauduleux était assuré par le camionneur utilisant à cette fin son camion-citerne, indiquent les enquêteurs. Les investigations menées montrent que ces produits ne peuvent vraisemblablement que venir du dépôt Esso de Sclessin puisque le transport ravitailleur n’enlevait des produits pétroliers qu’à cet endroit et que les arrêts suspects et non motivés avaient systématiquement lieu dans les minutes suivant l’approvisionnement du camion au dépôt."

Toutefois, les enquêteurs n’ont pas réussi à apporter la preuve formelle de cette provenance. En tout, ce seraient 872 tickets litigieux qui auraient été dressés par Serge pour un total d’une valeur de 654.105, 76 euros.

Gianni, dont le véhicule a été vu sur un parking en pleine nuit en train de prendre du carburant dans une citerne tractée par son véhicule a nié. L’auditorat a requis des peines allant jusqu’à 20 mois de prison et plus de 51.000 € d’amende. L’État belge a réclamé une somme de près de 3 millions d’euros.