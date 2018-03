Le tribunal correctionnel de Bruxelles, chargé de juger Salah Abdeslam pour son implication dans une fusillade avec la police le 15 mars 2016 dans la capitale belge, a annoncé jeudi qu'il rendrait son jugement le 23 avril.

Dans ce dossier, le seul membre encore en vie des commandos jihadistes des attentats parisiens du 13 novembre 2015 (130 morts) avait comparu à Bruxelles en février. Au premier jour de l'audience il avait défié la justice affirmant ne placer sa confiance qu'en son Dieu "Allah", et n'était pas revenu le second jour.

Ce Français d'origine marocaine âgé de 28 ans était jugé avec un complice présumé, un jihadiste tunisien de 24 ans, Sofiane Ayari.

Une peine de 20 ans de prison assortie d'une période de sûreté des deux tiers (13 ans) avait été requise par le parquet fédéral belge à l'encontre des deux prévenus.

La date du jugement a été annoncée jeudi par le tribunal, à l'issue d'une audience supplémentaire consacrée à une constitution de partie civile.

Le 15 mars 2016, c'est lors d'une perquisition de routine dans un logement supposé vide --dans le cadre de l'enquête sur le 13 novembre-- que des policiers belges et français avaient été pris pour cibles rue du Dries, dans la commune bruxelloise de Forest. Trois d'entre eux avaient été blessés, et un jihadiste algérien de 35 ans tué en couvrant la fuite d'Abdeslam et d'Ayari.

Les deux fuyards avaient été interpellés le 18 mars, à Molenbeek, une autre commune de Bruxelles, une arrestation considérée par les enquêteurs comme l'élément déclencheur des attentats dans la capitale belge (32 morts le 22 mars 2016).

Jeudi, le procès qui s'était tenu les 5 et 8 février s'est poursuivi pour débattre de la recevabilité comme partie civile d'une association belge de victimes du terrorisme, V-Europe, créée au lendemain des attentats de Bruxelles.

V-Europe, qui dit représenter quelque 200 victimes du terrorisme, estime que la fusillade de Forest "s'inscrit dans un continuum entre le 13 novembre et le 22 mars", ses protagonistes étant membres de la cellule franco-belge à l'origine de ces attaques revendiquées par le groupe Etat islamique.

L'association réclame un euro symbolique de dommages et intérêts, a rappelé jeudi son avocat Me Guillaume Lys.

"L'attitude des prévenus, leur comportement lors de cette fusillade, a précipité ce qui s'est passé le 22 mars 2016", a insisté l'avocat. "Il faut pouvoir reconnaître le dommage subi par les victimes que je représente car il en va de leur reconstruction".

La fusillade rue du Dries a enclenché les attentats de Bruxelles, selon Me Lys

"L'attitude des prévenus [Salah Abdeslam et Sofien Ayari] a précipité le passage à l'acte des frères El Bakraoui et de Najim Laachraoui le 22 mars 2016", a rappelé Me Guillaume Lys, jeudi, pour démontrer que l'association de victimes des attentats de Bruxelles qu'il représente a un intérêt à être partie civile contre Salah Abdeslam et Sofien Ayari. Ces derniers sont actuellement prévenus devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour répondre de la fusillade qui a eu lieu rue du Dries à Forest le 15 mars 2016, quelques jours avant les attentats de Bruxelles. Me Guillaume Lys, l'avocat de V-Europe, une association qui rassemble 200 victimes des attentats de Bruxelles, a pris la parole devant la 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles, jeudi, pour démontrer que sa demande de constitution de partie civile dans le procès "de la fusillade rue du Dries" est fondée.

Ce dernier a rappelé que la résistance armée de Salah Abdeslam, Sofien Ayari et Mohamed Belkaïd (décédé) face à la police le 15 mars 2016, rue du Dries à Forest, avait provoqué le passage à l'acte d'Ibrahim El Bakraoui, Khalid El Bakraoui et Najim Laachraoui le 22 mars 2016 à Bruxelles.

Il a précisé que, selon l'enquête, la cellule à laquelle appartenaient tous ces hommes avait au départ prévu de commettre un attentat dans le métro parisien en juillet 2016, pendant la coupe du monde de football organisée en France, et à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, aux Pays-Bas.

Le fait que Salah Abdeslam et Sofien Ayari avaient été débusqués à Forest le 15 mars 2016, puis arrêtés deux jours après à Molenbeek-Saint-Jean, avait poussé leurs complices à agir plus tôt et plus près, avant d'être repérés à leur tour.

Le 22 mars 2016 au matin, les frères El Bakraoui et Najim Laachraoui étaient partis de leur planque rue Max Roos à Schaerbeek. Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui s'étaient ensuite fait exploser dans le grand hall de l'aéroport de Zaventem et Khalid El Bakraoui dans le métro bruxellois, à la station Maelbeek. Les attentats avaient fait 22 morts et une centaine de blessés.

Ainsi, selon Me Guillaume Lys, il y a bien un lien direct entre le préjudice subi par les victimes des attentats du 22 mars 2016 et cette fusillade à Forest. Il a ajouté que ces faits s'inséraient "dans un continuum entre les attentats de Paris de novembre 2015 et ceux de Bruxelles".

L'avocat doit en effet démontrer que sa cliente a subi un préjudice direct et personnel à la suite de la fusillade rue du Dries, et qu'elle a un intérêt légitime à agir.

"V-Europe a trois objectifs: premièrement, rassembler les victimes afin qu'elles s'entraident. Deuxièmement, lutter contre le terrorisme car les victimes en connaissent la dure réalité. Troisièmement, tenter de savoir, de connaître la vérité, pour essayer de trouver un sens à ce qui a frappé les victimes sans crier gare", a-t-il argué.

Il demande une réparation d'un euro symbolique, pour dommage moral, l'essentiel de son action étant de permettre aux victimes de connaître le dossier et de comprendre pourquoi les attentats ont eu lieu.

La défense des prévenus a pu réagir, jeudi, à la plaidoirie de Me Lys. Me Sven Mary, conseil de Salah Abdeslam, n'a pas souhaité commenter, renvoyant le tribunal à ses conclusions sur cette question. Lors des précédentes audiences, il avait déjà dit qu'il s'opposait à cette demande de constitution de partie civile.

Me Isa Gultaslar, conseil de Sofien Ayari, s'est joint à la position de Me Mary. "Je pense en effet que cette demande n'est pas recevable dans l'état actuel du droit belge", a-t-il dit. "Même en France, vous ne pourriez pas vous constituer partie civile", s'est-il adressé à la partie adverse, rappelant encore que Salah Abdeslam et Sofien Ayari ne sont actuellement pas poursuivis pour les attentats de Bruxelles.

Le jugement dans ce dossier de la fusillade rue du Dries sera rendu le 23 avril prochain.