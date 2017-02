Ce mardi, l’audience a débuté par le réquisitoire de l’avocate générale Pascale Schils.

La magistrate estime que l’accumulation de présomptions graves, précises et concordantes qui vont toutes dans le même sens implique que l’accusé est bien l’auteur du triple assassinat de Visé.

Pascale Schils a retracé tous les éléments à charge et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’ils sont très nombreux.

«Un témoin a constaté qu’un homme de moins de 50 ans, sa conception de la jeunesse, prenait la fuite avec un manteau trois quarts noir comme celui d’Amédéo Troiano», a indiqué Pascal Schils. «Aucun riverain n’a le même véhicule que celui qui a été vu en train de prendre la fuite. Il est établi au delà de tout doute raisonnable que l’homme vu par le témoin est la même personne que celle qui a pris le véhicule puis a démarré à grande vitesse», a poursuivi l’avocate générale.

«Le tueur est arrivé et parti dans un véhicule tout à fait semblable à celui d’Amédéo Troiano. La voiture de l’auteur présente des éléments qui ne sont pas d’origine exactement les mêmes que celles du suspect.»

Pour Pascale Schils, toutes les autres pistes ont été envisagées par les enquêteurs. «Toutes les pistes des amants ont été étudiées, mais sans succès. »

L’avocate générale a encore relevé d’autres éléments à charge. «L’arme filmée représente les mêmes caractéristiques que l’arme avec laquelle les faits ont été commis.»

L’avocate générale a ensuite démonté l’alibi d’Amédéo Troiano. Ce dernier avait prétendu se trouver chez ses cousins allemands au moment des faits. Il avait décrit avec moult détails la soirée passée sur place, la nuit, mais aussi le déjeuner du lendemain alors que tout cela était faux. «Le frère d’Amédéo Troinao a prétendu que les cousins allemands avaient confirmé les heures d’arrivée du suspect. Toute la famille s’est réunie. Ils étaient furieux du fait que Amédéo Troiano avait tenté de les impliquer là dedans. La solidarité familiale ne justifie pas de couvrir un assassin», a poursuivi Pascale Schils.

Pour l’avocate générale, l’accusé a trouvé l’adresse des victimes. «Il est allé sur place avant les faits. Il savait qu’il allait être entendu par les enquêteurs et a prétendu, dans un premier temps qu’il ne souvenait pas de ce qu’il avait fait le jour des faits. L’accusé s’est orienté alors qu’il se trouvait sur place pour trouver une adresse qu’il connaissait pour fuir. Il a fait effacer tout ce qui se trouvait dans son ordinateur dès son retour d’Allemagne.»

L’avocate générale a estimé que dans cette affaire, il y avait également « deux cerises sur le gâteau. » Alors que l’expert estimait qu’il y avait peu de chances de retrouver des traces de résidus de tirs sur les vêtements du suspect car les tests ont été réalisés un mois plus tard, des traces de résidus de poudre ont été retrouvés tant sur sa casquette que sur le manteau 3/4. «La particule retrouvée présente exactement la même composition que les douilles retrouvées sur les lieux. Ces caractéristiques, on ne les retrouve que sur une munition sur 5.»

L’avocate générale a admis que l’on n’avait pas retrouvé de résidus de tirs dans la voiture du suspect. «Les résultats sont négatifs dans la voiture car les faits n’ont pas été commis dans la voiture et les tests ont été réalisés un mois plus tard. » Pascale Schils a souligné que la composition des balles utilisées était particulière. « La composition est spécifique avec de l’étain et exclu 80 % des balles. Le père d’Amédéo Troiano a déclaré qu’ils avaient tiré en présence de chasseurs et de policiers, en Allemagne. Mais en Allemagne, les balles utilisées par les policiers comportent des traceurs uniques que l’on n’a pas retrouvé sur sa veste ni son béret. Concernant le fait qu’il aurait tiré proche de chasseurs, les munitions des chasseurs n’ont pas les mêmes spécificités que la poudre retrouvée sur sa veste.»

Pascale Schils a estimé qu’il y avait une seconde cerise sur le gâteau: «Les allèles de son ADN se retrouvent sur les douilles retrouvées sur le lieux des faits. L’expert n’était pas optimiste car les balles ont roulé dans le sang et ont pu être contaminées par les sauveteurs. Mais au final, on ne peut l’exclure comme donneur du profil minoritaire.»

L’avocate générale a souligné le travail des enquêteurs. « Ils ont réalisé un travail de fourmi. » Pascale Schils a demandé aux jurés de répondre oui à toutes les questions concernant les trois meurtres avec préméditation des victimes.