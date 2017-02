Les psychologues dressent le portrait d’un homme stressé, dangereux, agressif et se sentant persécuté.

La cour d’assises de Liège a débuté cette deuxième semaine du procès à charge d’Amédéo Troiano soupçonné du triple assassinat de Visé. Les jurés ont entendu le témoignage très attendu de son épouse. La dame a défendu bec et ongles son époux. « Je suis convaincue qu’il est innocent », a-t-elle déclaré.

Concernant l’endroit où se trouvait son mari au moment des faits, elle avait exactement le même comportement. « Je pense qu’il ne veut pas dire où il était pour nous protéger et qu’il ne veut pas faire du mal à sa famille. Il était à un endroit où il sait que ça nous ferait du mal. » Concernant son arrivée en Allemagne, l’épouse pense toujours qu’il est arrivé dans la soirée. Mais le président lui a signalé que depuis, la famille de son mari et son mari avaient démontré qu’il n’était arrivé que le lendemain. « Je ne sais pas à quelle heure il a quitté la Belgique, je n’étais pas avec lui. »

La dame a confirmé qu’elle pensait ne pas être l’auteur des recherches concernant Benoît Philippens. « Je n’ai pas le souvenir d’avoir fait une recherche sur Internet. Je sais que pour la PRJ, nous devions 2.000 €. Nous voulions prendre contact avec la BNP. Je pense que l’on aurait pu faire une recherche à ce moment-là. » Interrogée sur la date, l’épouse a déclaré que cette recherche aurait eu lieu en 2015. Mais le président Gorlée lui a signalé que c’était impossible car c’était après la mort des victimes. « Excusez-moi, je suis un peu confuse dans ma tête. » Des recherches qui ont eu lieu un mois et 8 jours avant les faits. Le juge s’est alors questionné sur le fait de chercher le banquier lui-même alors qu’il suffisait de se rendre à l’agence bancaire pendant les heures de bureau. « On ne voulait pas rencontrer Monsieur Philippens. C’est la seule personne que l’on avait pour contacter. C’était peut-être pour téléphoner ou prendre contact. » Une version qui ne correspond pas à celle donnée par l’accusé qui a déclaré avoir cherché l’adresse de Benoît Philippens dans le but de le rencontrer pour trouver un arrangement. « Je ne l’ai pas vu faire la recherche. Mais je sais que l’on en a parlé. »

La dame a également estimé que son mari n’était pas dans son état normal. « Mon mari n’est pas bien psychologiquement pour le moment. » Au parquet général, Pascale Schils a relaté plusieurs avis de psychiatres qui ont rencontré Amédéo Troiano. L’homme a fait plusieurs cures de sevrages suite à sa consommation de médicaments. L’homme a été qualifié de « hyper nerveux », on relate les termes de « persécution ». Ainsi un médecin déclarera que d’ « entendre quelqu’un parler, peut le rendre agressif ». Un autre psychiatre le qualifie de « dangereux ». Lors d’une hospitalisation en 2012, il s’est confié à un psychologue. Ce dernier a relaté des : « ruminations, des problèmes financiers », mais aussi qu’il avait été « escroqué par un gérant de banque. » Un épisode lors duquel Amédéo Troiano était tellement énervé qu’il s’est cassé un vase sur la tête n’a laissé aucun souvenir à la dame. Concernant les changements de versions de ce qu’il faisait au moment des faits, son épouse avait une nouvelle version. « J’ai appris par la presse qu’il allait dans des bars de prostitution. Je ne pense pas qu’il dormait comme il l’a dit, mais je pense qu’il était dans un bar. Je crois qu’il ne voudrait pas dire quelque chose qui pourrait faire du mal à sa famille. »

12h20: La maman de l’accusé: « On présente mon fils comme un monstre! »

La maman de l’accusé a témoigné tout l’amour qu’elle porte à son fils devant la cour d’assises de Liège. « On lui a donné le nom d’Amadéo car c’est le nom de mon beau-père », a indiqué la dame. « Mais moi j’aimais Ricardo, donc on l’appelle comme ça. » Après avoir évoqué la scolarité d’Amédéo Troiano qui s’est terminée assez tôt, elle a évoqué le caractère de son enfant. « C’est un garçon courageux, mais il est atteint d’emphysème. Il n’a pas été bien soigné. Il a eu une grosse bronchite et il n’a plus pu aller travailler. Il est reconnu handicapé à plus de 66 %. C’est un gentil garçon. C’était un enfant comme tous les enfants. » Au domicile de ses parents Amédéo Troinao ne pouvait pas ramener de petites amies. À ce sujet, la maman dira : « Il savait qu’il ne pouvait ramener que celle qu’il allait épouser. Concernant l’épouse de son fils, elle dira: « Elle est sérieuse, elle n’a connu aucun autre garçon. »

La maman estime son fils innocent de tout ce qui lui est reproché et de tout ce qui lui a déjà été reproché précédemment également. « En 2005, mon fils a été incarcéré, mais je sais qu’il est innocent. Il se laissait influencer. C’est une bêtise de jeunesse qu’il a fait. Ils ont fait des choses très mal de lui. Il a le coeur sur la main pour aider. » Lors de l’incarcération d’Amédéo Troiano pour un braquage à mains armées, l’épouse et les enfants de l’homme s’est réfugiée chez ses beaux-parents. Des personnes ont tiré dans la façade des parents d’Amédéo Troiano. « Nous avons préféré partir », a poursuivi la maman. « Il a fait de la prison pour rien alors qu’il était très gentil. Ils ont profité de ce garçon là. » La maman a ensuite évoqué les faits dont son fils est actuellement suspecté. « C’est encore ce que l’on fait maintenant, il n’a jamais fait de mal. Je ne peux pas comprendre que l’on dise tout ce que l’on vient de dire. Je comprends que la maman elle a perdu un enfant. On prend mon enfant pour un monstre. Mais je sais qui est mon fils. Il n’est pas comme ça. Je le connais. il ne peut pas faire des choses comme cela. C’est un enfant de coeur », a terminé la maman.

12h45: « C’est normal que j’ai douté », explique le papa

Au lendemain du triple assassinat, l’homme a dit à son fils qu’il espérait qu’il « n’avait rien à voir là dedans »

Les débats se sont poursuivis par l’audition du papa d’Amédéo Troiano. Au cours de l’enquête l’homme s’est montré hésitant concernant l’implication de son fils. Il avait ainsi dit qu’il pensait à « 99 % que son fils n’avait rien à voir là dedans. » Il avait également déclaré : « Je ne sais plus quoi penser, est-ce qu’il l’a fait, pas fait ou à plusieurs.Des phrases que l’homme a expliqué. « C’est normal de douter », a-t-il déclaré.

« Quand vous entendez pendant une journée que les enquêteurs vous disent qu’ils ont des preuves, je serais un menteur si je disais que je n’ai pas douté. » Mais ses doutes seraient dissipés. « Quand j’ai téléphoné à la PJ, un mois après son arrestation, on m’a dit que je pouvais vendre le véhicule. Donc pour moi, la voiture n’avait rien à voir là dedans. » Concernant le fait qu’il a dû revendre sa maison à la suite des problèmes financiers de son fils, l’homme a déclaré : « Quand on peut aider les enfants, il faut le faire », a déclaré l’homme. Mais contrairement à ce qu’a déclaré l’agent immobilier qui a été chargé de vendre la maison, il a estimé que cela n’avait pas été un déchirement de revendre une maison qui était le fruit de son travail.

« C’est du matériel, ça ne m’a pas fait de la peine de vendre ma maison. » Concernant le voyage en Allemagne, l’homme avait expliqué aux enquêteurs que Amédéo Troiano ne s’était jamais rendu en Allemagne seul. Il a tempéré ses déclarations. « J’allais très souvent en Allemagne, deux fois par mois et il venait avec moi. » L’homme avait également déclaré que cela ne se faisait pas de se rendre chez les gens à l’improviste comme l’avait fait son fils. « C’est totalement faux », a déclaré l’homme. « J’ai déjà quitté de chez moi à minuit pour aller chez eux et leur faire une surprise. » L’homme qui pense que son fils est innocent a déclaré qu’il souhaitait que la lumière soit faite sur cette affaire. « Aujourd’hui, je veux la vérité, que la clarté soit faite. Je respecte la famille des victimes. Il serait incapable de me cacher qu’il a tué trois personnes. »

17h10: « Quand j’ai dit on aurait tué des gens, c’était de l’ironie ! »

Le frère cadet de Amédéo Troiano s’est également dit persuadé que son frère était innocent. À l’époque de ses premières auditions, l’homme avait déclaré qu’il s’était figé lorsqu’il a appris la mort des banquiers. « Vu son passé, je me suis dit qu’il allait être entendu. » Le jeune homme a également présenté son frère comme une victime. « Il a été sali, il a bon coeur avec tout le monde. » Au moment de ses premières auditions, il a expliqué qu’il avait été marqué par la situation dans laquelle se trouvait sa famille après le refus du prêt. Ainsi, il avait déclaré : « J’ai été très affecté par l’affaire. J’ai vu ma belle-soeur et les petites dans l’embarras. Mon père a dû vendre la maison. J’étais en dépression. J’ai été marqué par ce qui arrivait. » Mais devant la cour il nuançait ses propos quant à la gravité de la situation à l’époque. Le jeune homme a été interrogé sur une conversation qu’il avait eu avec son frère concernant la possibilité que le prêt ne soit pas accordé. Dans cette conversation, le jeune homme avait déclaré : « Encore bien que le prêt a été accepté. On aurait tous mis la cagoule, fait des trucs de fou. On aurait tué les gens. On aurait tout vendu et on serait parti en c… » Le président l’a interrogé concernant cette déclaration et ce qui est arrivé. « Pour moi, c’est un délire. Ce n’était pas un propos censé. C’est de l’ironie. »