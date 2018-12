À l’âge de 57 ans, Daniel Cambier décède d’un mésothéliome, un cancer virulent qui attaque les voies respiratoires et que l’on surnomme parfois le cancer de l’amiante. Depuis que Daniel est entré en 1979 à la SNCB, il expliquait avoir été en contact à plusieurs reprises avec de l’amiante sur son lieu de travail. Et c’est à quelques années d’une retraite qu’il ne verra jamais que cet ancien menuisier pour le compte de la SNCB a donc intenté une action en justice contre l’entreprise ferroviaire.

Mais un mois après avoir été entendu par la justice, il décède début novembre 2013 de cette maladie qui ne pardonne pas.

Depuis, sa veuve a pris le relais au niveau juridique et se bat pour que son décès soit reconnu comme étant lié à une maladie contractée sur son lieu de travail.

C’est dans son magasin d’optique générale, en plein cœur de Mons, que Jolanta nous reçoit, fatiguée physiquement et mentalement par le combat qu’elle mène depuis des années, mais bel et bien décidée à ne rien lâcher. " Il voulait qu’on aille au bout pour que ses autres collègues n’encourent pas ce risque et ne soient pas contaminés aussi. La SNCB savait que l’amiante était dangereux. Pourtant, il était souvent en contact avec. Vu qu’il était menuisier, parfois, il disquait de l’amiante. La SNCB ne bouge pas et fait tout pour ralentir le dossier. C’est pénible et épuisant à la longue mais rien ne me découragera ", lâche Jolanta Suska, d’un ton ferme et affirmatif. La plainte pour administration volontaire de substances nocives et coups et blessures volontaires auprès de son mari tarde en effet à avancer sur le plan juridique.

Très attentif aux problèmes liés à la présence d’amiante, avant de venir travailler au laboratoire de Schaerbeek, en 1994, Daniel Cambier avait déjà fait un scandale à Charleroi parce que lui et ses collègues devaient travailler dans un bâtiment avec un faux plafond en amiante.

(...)