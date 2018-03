"Quand va-t-on enfin me foutre la paix?", a déclaré mardi à son arrivée au Palais de Justice de Liège Bernard Wesphael.

Le procès intenté au civil par Victor, le fils de Véronique Pirotton et son père Konstantinos Tzermias, ex-mari de celle-ci, a débuté mardi matin devant la chambre civile du tribunal de première instance de Liège. Bernard Wesphael avait été acquitté par la cour d'assises du Hainaut du meurtre de son épouse, mais la partie civile souhaite obtenir des réponses quant aux "éléments troublants" mentionnés dans l'arrêt d'acquittement. "J'ai l'impression qu'on est dans un logique d'acharnement pure", a poursuivi Bernard Wesphael. "La partie civile veut recommencer en une matinée un procès qui a pris trois ans d'instruction, trois semaines de cour d'assises et qui a abouti à un acquittement."

"C'est vexatoire, diffamatoire et c'est une atteinte à ma dignité et à ma famille", juge l'ex-député wallon. "Qu'on arrête de salir mon nom, car au-delà de ce nom il y a mes enfants, et mes enfants ne méritent pas ça, pas plus que Victor", a-t-il ajouté.

Bernard Wesphael indique avoir écrit plusieurs lettres à la famille de Véronique Pirotton. "La seule réponse que j'ai reçue est une attaque en bonne et due forme sur des fautes que j'aurais commises et que je nie."

"La cour d'assises a déjà fait son travail, il faudrait que la famille le comprenne", conclut-il.





"Nous voulons savoir quels sont les éléments troublants"

Dans son arrêt d'acquittement, la cour d'assises du Hainaut mentionnait des éléments troublants, a rappelé avant l'audience Me Diego Smessaert, l'un des avocats des parties civiles.

"Le fils de Véronique Pirotton et son ex-mari veulent savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. M. Wesphael peut-il apporter des clarifications?" "Dans un procès civil, il y a un devoir de loyauté, et c'est là-dessus que nous plaiderons entre autres", a-t-il ajouté. "Nous ne sommes pas en train de refaire un procès. La décision de la cour d'assises doit être respectée. Mais la faute civile n'a pas encore été jugée", a poursuivi Me Séverine Solfrini, qui défend également Victor et M. Tzermias. Ce dernier était présent à l'audience, sans son fils qui est actuellement en voyage scolaire.

Les conseils de Victor et Konstantinos Tzermias reviendront mardi matin sur "le comportement fautif de monsieur Wesphael ce jour-là". Véronique Pirotton avait été retrouvée morte dans la salle de bains de la chambre d'hôtel qu'elle occupait avec Bernard Wesphael à Ostende, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2013.

"Cette procédure n'est pas une question d'argent", a encore souligné Me Smessaert, puisque la partie civile ne réclame pour l'instant qu'un euro à titre provisionnel.

Nadine, la soeur de Véronique Pirotton, et Elise Goffin, leur tante, étaient également présentes au tribunal mardi.