La question principale est pourquoi. Et la réponse n’est pas apparue clairement, malgré des aveux partiels. Pourquoi Mahacine B., 36 ans, a-t-elle tenté d’étouffer ses propres enfants à l’aide d’une couverture, à 27 reprises selon le parquet ? Et pourquoi deux d’entre eux, Waed (2 ans et 4 mois) et Romaïssae (10 mois) ont-ils perdu la vie ? La jeune mère, qui n’a pas fait un seul jour de détention préventive, encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle.

C’est dans le plus grand secret qu’une enquête longue de cinq ans s’est tenue, jusqu’à aboutir hier, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour des faits qui auraient dû, il y a peu, être jugés par une cour d’assises.

Et il a fallu bien longtemps avant que la justice ne se rende compte de l’étendue des dégâts.

[...]