Procès Wesphael: "Des coups, des cris constants et des gémissements d'une femme" déclarent des voisins de chambre (DIRECT)

Faits divers

Les membres de la PJF de Bruges, le chef d'enquête, et un membre du labo ont été entendus mardi matin devant la cour d'assises du Hainaut au procès de Bernard Wesphael.

Au total, 21 traces ont été relevées dans la chambre par les équipes, qui ont terminé leur travail à 6h30 le 1er novembre. Pour la famille, les images projetées à l'audience "confirment la thèse d'une dispute". Les premières photos ont été diffusées lors de l'audience de mardi, montrant l'intérieur de la chambre 602 de l'hôtel Mondo à Ostende, où Véronique Pirotton a été retrouvée morte le 31 octobre 2013.

On y voit la victime allongée sur le dos dans la salle de bains, vêtue uniquement d'un polo noir, avec les pieds qui dépassent vers le hall d'entrée de la chambre. Dans celle-ci, le désordre règne et sur le lit, la couette est "en boule". Interrogé par le président sur la position de cette dernière, Bernard Wesphael ne donne pas d'explications, se contentant de dire qu'il s'est allongé sur le lit, habillé, au-dessus de la couette et qu'il a fait une sieste. "Je l'ai peut-être bougée en me levant pour aller voir après mon épouse dans la salle de bains", a répondu l'accusé.

Du Sipralexa 20mg (un antidépresseur ndlr), une bouteille de vin entamée, des taches sur le lit, ainsi qu'un griffe sur l'armoire à l'entrée de la chambre figurent notamment parmi les traces relevées.

Pour la sœur de la victime, qui a baissé la tête au moment de la projection du visage de Véronique Pirotton, "le désordre dans la chambre ne fait que confirmer ce que je pense, à savoir une dispute qui a mal tourné. L'histoire de la sieste ne tient pas la route". C'est la première fois qu'elle découvrait les photos. "On n'est jamais préparé à ça. Mais cela permet de mettre des images sur les scènes du dossier."

Après une interruption, l'audience a repris peu avant 11h00 avec des questions des parties aux témoins.

Pas de diffusion des auditions de Bernard Wesphael

Le président de la cour d'assises a proposé aux différentes parties au procès de diffuser la première audition de Bernard Wesphael, qui a eu lieu quelques heures après la mort de Véronique Pirotton.

La défense a laissé le président apprécier mais il demande alors de diffuser les autres auditions, y compris l'audition vidéofilmée du fils de Véronique Pirotton. La défense craint que les parties s'intéressent plus à l'apparence de l'accusé qu'au contenu de sa première audition. Le président de la cour d'assises précise quand même que les auditions de l'accusé durent vingt-et-une heures.

"Ma décision est de ne pas visionner ces auditions mais de faire un résumé des éléments importants de ces auditions", a répondu Philippe Morandini, lequel n'exclut pas d'y avoir recours ultérieurement. Les policiers ont promis de faire leur possible.