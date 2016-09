Procès Wesphael : "Elle est tombée comme un sac de pommes de terre" (DIRECT)

Faits divers

Lors de sa deuxième audition par la police, le 6 novembre 2013, Bernard Wesphael avait été confronté à la relation entre Véronique Pirotton et l'ancien compagnon de celle-ci, Oswald D. Il a indiqué avoir déjà eu "des soupçons" mais sans être néanmoins au courant. "Nous lui avons mentionné l'existence de l'enregistrement d'une conversation entre Véronique Pirotton et Oswald, qu'il n'a pas voulue entendre", précise l'inspecteur brugeois venu témoigner au procès. Entre le mercredi soir et le jeudi en milieu de journée, Bernard Wesphael décrit un "moment merveilleux". "Je ne pense pas qu'elle attendait Oswald. (...) J'aimais tellement cette femme que je ne pouvais pas m'imaginer que cela s'arrête. (...) Je suis sûr qu'il y aurait vraiment eu un enfant entre nous."

"Pour le reste je n'étais pas au courant", déclare encore l'accusé au policier. "Je n'ai jamais vu cet homme comme un rival, mais plutôt comme quelqu'un qui détériorait l'atmosphère dans notre couple." Il précise ne pas être jaloux, car "Véronique était capable de parler de différentes manières en fonction de ce quelle avait bu ou pas".

L'inspecteur lui précise par la suite que les analyses de téléphonie montrent qu'Oswald D. était l'amant de Véronique Pirotton et lui demande s'il est au courant. "Non, c'était ce que je ne voulais pas entendre", répond l'accusé. Il avait toutefois déjà eu des soupçons lors de la dernière tentative de suicide de la victime, "car elle avait appelé Oswald lorsque les secours sont arrivés". Il se demande par contre, à la lumière de ce qu'il vient d'apprendre, "ce que Véronique a fait entre 11h et 20h30 le mercredi 30 octobre".

Lors de cette première réaudition, Bernard Wesphael répète encore qu'il n'a "certainement pas frappé Véronique". "Le fait que cette question soit posée, je trouve ça terrible. Je n'ai encore jamais frappé une femme, pas même un homme d'ailleurs. Cela est impossible, contraire à mes valeurs et qui je suis. Il y a certainement 100 personnes capables d'en témoigner." "J'ai envie de crier partout mon innocence."

L'accusé tient également à saluer le respect et "l'humanité" avec lesquels il a été traité par la police ostendaise. Selon les inspecteurs, lors de cette audition, Bernard Wesphael était toujours "étonnement calme". Il devenait par ailleurs "fort rouge lorqu'il est confronté à certaines constatations et découvertes". Son attitude est "amicale et pleine de respect".

Pour son avocat, Me Mayence, ce résumé d'audition "confirme bien" les déclarations précédentes de l'accusé, a-t-il indiqué à la suite du résumé de l'inspecteur mercredi matin.

