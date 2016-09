Procès Wesphael: "Je ne l'ai ni poussée, ni frappée. Je lui ai mis une clé de bras pour tenter de la calmer" (DIRECT)

Faits divers

Lors de son interrogatoire lundi devant la cour d'assises du Hainaut, Bernard Wesphael, accusé du meurtre de son épouse Véronique Pirotton, a raconté, posé et sûr de lui, sa relation avec la victime.

Après avoir rencontré plusieurs fois Mme Pirotton dans le cadre de leurs professions respectives, un coup de foudre "mutuel" naît entre Bernard Wesphael et l'ex-journaliste en mai 2012. "Notre relation a été fusionnelle immédiatement et j'en étais profondément heureux." Le couple se marie en Toscane en août de la même année mais continue à vivre séparément, jusqu'à ce que l'accusé s'installe chez elle en janvier 2013. Il indique que Véronique Pirotton était parfois ivre "mais jamais dans une logique agressive".

"Les choses se sont dégradées en octobre", a-t-il souligné. Bernard Wesphael découvre alors une lettre parfumée dans laquelle un homme, Oswald D., évoque un rapport sexuel avec Véronique Pirotton quinze jours auparavant. L'épouse de Bernard Wesphael lui propose ensuite de déposer plainte pour harcèlement contre l'auteur de cette lettre, ce qu'ils font. L'enquête montrera que Véronique Pirotton a par après retiré cette plainte.

La relation continue à se détériorer, raconte l'accusé, et "la vie sous le même toit devient difficile. (...) Elle a un comportement plus agressif, elle est plus distante, elle rentre ou elle ne rentre pas. A partir de ce moment-là, vont se succéder un certain nombre d'événements majeurs qui auraient pu conduire Véronique vers la mort. Elle est parfois d'une grande violence, et ça me torture parce que j'aime ma femme."

En juillet 2013, Véronique Pirotton séjourne brièvement à l'hôpital, notamment pour ses problèmes d'alcool, précise Bernard Wesphael. "Mon entourage se rend compte de son état." Il raconte notamment que son ex-compagne et mère de son fils entreprend d'ailleurs des démarches car elle pense que l'enfant est en danger lorsqu'il séjourne avec son père et Véronique Pirotton.

L'accusé indique qu'ensuite, en septembre 2013, soit deux mois avant le décès de son épouse, il avait pris la décision de finalement louer un appartement à 300 mètres de chez elle, pour lequel il devait signer les papiers à son retour d'Ostende début novembre.

L'interrogatoire de l'accusé a débuté à 14h30 et se poursuivait avec la version de l'accusé sur les événements du 31 octobre 2013 à Ostende.

Me Mayence a également pointé du doigt la première expertise psychiatrique réalisée par le Dr. Hellebuyck, basée sur une seule visite d'à peine 50 minutes à la prison de Bruges. Il n'était pas accompagné d'un psychologue et "aucun test psychologique n'a été réalisé dans le but de pouvoir apprécier la personnalité". La défense regrette aussi que les "sources" citées par l'expert proviennent de la presse. "Cette manière de procéder est totalement ahurissante et d'un a priori totalement inacceptable dans la mission d'un expert."

"Il n'y avait d'autre solution pour la défense que de procéder à une contre expertise", réalisée par le Dr. Dufrasne, neuropsychiatre, et son collaborateur. Leurs conclusions sont "diamétralement opposées" à celles du Dr. Hellebuyck, et décrivent Bernard Wesphael comme "collaborant, et ne faisant l'objet d'aucune réticence". Par la suite, des experts saisis par le président de la cour d'assises, les Dr. Bongaerts et Charles, et le psychologue Maquet, déclarent avoir été "totalement surpris par l'expertise du docteur Hellebuyck". Une autre expertise est encore requise et confiée au professeur Pham Hoang. Il ressort que différents éléments "tendent plutôt à nuancer fortement, voire invalider la première expertise".

Pour Me Mayence, il s'agit là d'un exemple "de la manière approximative avec laquelle ce dossier a été monté" et du manque de sérieux de cet expert, travaillant "à charge".

La défense est également revenue sur les expertises médico-légales, qui apparaissent "d'emblée erronées" et montrent "une prise de position".

Des contradictions sont relevées également dans le rapport d'autopsie, basé sur des prémisses "particulièrement caduques". C'est pourquoi la défense a fait appel aux professeurs Jean-Pol et François Beauthier. Ceux-ci estiment que l'hypothèse "soutenue par le plus d'éléments objectifs pertinents et non contestables est celle de l'intoxication alcoolo-médicamenteuse létale". La défense constate de plus, à la lecture des pièces de la procédure, "que ni les médecins légistes, ni le toxicologue désigné n'ont accordé de l'attention au fait que le foie de la victime pesait plus de 1.900 grammes, ce qui apparaît anormalement élevé par rapport au poids habituel" de cet organe chez une femme, soit 1.300 à 1.400 grammes, et peut avoir "une conséquence importante sur l'hyperconcentration sanguine".

Les effets produits par la prise de doses importantes de Citalopram (un antidépresseur dont des traces ont été retrouvées dans le sang de la victime, ndlr) n'ont pas non plus été suffisamment analysés. En effet, d'après le professeur Tytgat, sollicité par la défense, la substance Citalopram a été trouvée chez la victime en "concentration toxique". Son rapport précise que des éléments scientifiques permettent de dire "que la mort de Véronique Pirotton peut être due à une 'overdose combinée d'alcool-benzodiazépines-Citalopram'".

En conclusion, "il apparaît tout d'abord que la personnalité de M. Wesphael n'est pas compatible avec un acte aussi grave". "Par contre, tout dans la personnalité de la victime rend tout à fait plausible qu'elle ait pu avoir un comportement agressif, en raison de ce qu'elle avait consommé", indique Me Mayence.

Les différentes expertises seront analysées de manière plus pointue lors des débats. L'audience de lundi devant les assises du Hainaut reprend à 14h30 avec l'interrogatoire de l'accusé.