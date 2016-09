Procès Wesphael: la matinée réservée à la lecture de l'acte d'accusation (Direct)

Faits divers

Le procès de l'ancien député wallon, Bernard Wesphael, a débuté ce lundi peu après 09h00 devant la cour d'assises du Hainaut à Mons.

Dès 7h30, le public et de nombreux journalistes faisaient la file devant les portes closes des cours de justice. Ce n'est qu'à 08h00 que le public a pu entrer dans l'imposant bâtiment en passant entre un portique de sécurité. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes vers 08h45, juste au moment où l'accusé arrivait, accompagné de l'un de ses avocats, Me Tom Bauwens.

Les proches de l'accusé, sa famille et ses amis, sont arrivés dans la salle d'audience peu après 09h00 et ils ont pu s'entretenir avec Me Jean-Philippe Mayence, avocat de la défense, lequel s'est ensuite entretenu longuement avec l'accusé qui parait stressé et fatigué. Mitraillé par les photographes, Bernard Wesphael s'est assis dans le box des accusés durant de longues minutes avant de sortir de la salle d'audience avec son avocat. Bernard Wesphael était encouragé par quelques proches venus le soutenir.

Les parties civiles sont arrivées quelques minutes plus tard, mitraillées à leur tour par les photographes.

Prévu à 09h00, le procès a été retardé de quelques minutes, le temps de laisser entrer le public et d'être certains que les douze jurés effectifs et cinq jurés suppléants soient présents.

Vu l'importance du procès, un dispositif de sécurité a été mis en place et plusieurs huissiers ont été rappelés afin de diriger les journalistes vers les bancs de presse et le public dans la salle d'audience ou vers une seconde salle ouverte à l'occasion de ce procès. Les policiers sont aussi nombreux.

La journée va débuter par la lecture de l'acte d'accusation (45 pages) par l'avocat général Alain Lescrenier. Me Mayence lira son acte de défense (36 pages) dans la foulée et l'accusé sera ensuite soumis à un interrogatoire par le président de la cour d'assises, Philippe Morandini. Lundi après-midi, le juge d'instruction et treize policiers qui ont lancé les premières investigations dans le cadre de cette affaire seront appelés à témoigner devant la cour. Le juge d'instruction néerlandophone sera appelé à témoigner durant au moins trois jours de procès, avec d'autres enquêteurs.

Alors qu'il avait annoncé la semaine dernière qu'il réservait ses déclarations à ses juges, Bernard Wesphael sera soumis à un interrogatoire lors de la première journée de son procès. Il devrait être interrogé après la lecture de l'acte de défense rédigé par ses avocats, Me Mayence et Me Bauwens.

