Procès Wesphael: le sac en plastique "était sec et ne portait pas de marques de respiration"

Faits divers

Les premières constatations réalisées par les policiers dans la chambre 602 de l'hôtel Mondo à Ostende montrent que le sac en plastique, déjà évoqué à plusieurs reprises lundi, se trouvait à côté de la tête de la victime dans la salle de bains.

Ce sac se trouvait à gauche de la tête de la victime, ou à droite quand on la regarde, a indiqué un policier. "Il était sec et ne portait pas de marques de respiration."

Me Mayence, avocat de Bernard Wesphael, a demandé aux témoins entendus lundi pourquoi, lors d'une audition, le médecin légiste Van Parys indique que selon M. Wesphael, le sac en plastique se trouvait autour de la tête, élément "qui a sans doute servi à la délivrance d'un mandat d'arrêt".

"Qui a donné cette information au Dr. Van Parys? ", a demandé l'avocat sans obtenir de réponse.

L'audience a été levée vers 18h00. Les auditions des témoins reprendront mardi à 9h00.

"C'est parti et ce n'est pas encore fini", a simplement déclaré Bernard Wesphael à la sortie de l'audience.

Bernard Wesphael raconte sa relation avec la victime

Après avoir rencontré plusieurs fois Mme Pirotton dans le cadre de leurs professions respectives, un coup de foudre "mutuel" naît entre Bernard Wesphael et l'ex-journaliste en mai 2012. "Notre relation a été fusionnelle immédiatement et j'en étais profondément heureux." Le couple se marie en Toscane en août de la même année mais continue à vivre séparément, jusqu'à ce que l'accusé s'installe chez elle en janvier 2013. Il indique que Véronique Pirotton était parfois ivre "mais jamais dans une logique agressive".

"Les choses se sont dégradées en octobre", a-t-il souligné. Bernard Wesphael découvre alors une lettre parfumée dans laquelle un homme, Oswald D., évoque un rapport sexuel avec Véronique Pirotton quinze jours auparavant. L'épouse de Bernard Wesphael lui propose ensuite de déposer plainte pour harcèlement contre l'auteur de cette lettre, ce qu'ils font. L'enquête montrera que Véronique Pirotton a par après retiré cette plainte.

La relation continue à se détériorer, raconte l'accusé, et "la vie sous le même toit devient difficile. (...) Elle a un comportement plus agressif, elle est plus distante, elle rentre ou elle ne rentre pas. A partir de ce moment-là, vont se succéder un certain nombre d'événements majeurs qui auraient pu conduire Véronique vers la mort. Elle est parfois d'une grande violence, et ça me torture parce que j'aime ma femme."

En juillet 2013, Véronique Pirotton séjourne brièvement à l'hôpital, notamment pour ses problèmes d'alcool, précise Bernard Wesphael. "Mon entourage se rend compte de son état." Il raconte notamment que son ex-compagne et mère de son fils entreprend d'ailleurs des démarches car elle pense que l'enfant est en danger lorsqu'il séjourne avec son père et Véronique Pirotton.

L'accusé indique qu'ensuite, en septembre 2013, soit deux mois avant le décès de son épouse, il avait pris la décision de finalement louer un appartement à 300 mètres de chez elle, pour lequel il devait signer les papiers à son retour d'Ostende début novembre.

L'interrogatoire de l'accusé a débuté à 14h30 et se poursuivait avec la version de l'accusé sur les événements du 31 octobre 2013 à Ostende.





Les premières larmes de Bernard Wesphael, qui n'a jamais pensé être arrêté par la police

A plusieurs reprises, il a répété qu'il aimait Véronique Pirotton. Il n'a jamais cru qu'il allait être arrêté car, selon lui, il s'agissait du suicide réussi de son épouse après plusieurs tentatives. Bernard Wesphael a raconté sa relation avec Véronique Pirotton et sa version des faits qui ont eu lieu le 31 octobre 2013 dans la chambre 602 de l'hôtel Mondo à Ostende. Le 29 octobre, Véronique Pirotton est partie à Ostende où Bernard Wesphael l'a retrouvée le lendemain.

Le 30, le couple a dîné dans un restaurant qui longe la digue et est rentré à l'hôtel en soirée. Ils n'ont pas parlé de divorce, selon l'accusé. Le 31 octobre fut une belle journée, d'après l'accusé, et son épouse lui a demandé de passer une nuit supplémentaire à l'hôtel. "Elle était dans une dimension émotive extraordinaire et elle voulait un enfant, nouvelle base de notre relation", poursuit-il. Le couple a fêté ses retrouvailles en buvant deux verres de vin chacun dans la chambre d'hôtel.

Mais le téléphone a sonné a plusieurs reprises. Au bout du fil, c'était Oswald D., l'amant de Véronique qui se présentait comme "ton grand méchant loup". Selon l'accusé, Véronique était fâchée et elle a raccroché. "Si ce monsieur nous avait foutu la paix, Véronique serait encore vivante aujourd'hui", lance l'accusé qui raconte que son épouse est devenue tendue.

Le couple est ensuite sorti en ville pour boire deux verres de vin blanc dans un café. Les coups de fil ont continué. Après un bref repas et une demie bouteille de vin, le couple est rentré à l'hôtel où Véronique a commandé deux digestifs italiens. "Elle avait des difficultés pour se déplacer. Une fois dans la chambre, elle ne ne tenait plus debout et elle est devenue subitement très agressive. Elle s'est dirigée vers moi et elle est tombée à plusieurs reprises, dont la troisième fois face avant. Elle était consciente et disait qu'elle avait le nez cassé. Je me suis approché et elle s'est levée pour me gratter, j'ai pu esquiver en pratiquant une petite clé de bras mais elle a pu m'échapper. Elle s'est relevée et son comportement était encore plus agressif."

Ensuite, l'accusé, qui jure qu'il n'a pas frappé sa femme, prétend qu'il s'est assis sur le lit, s'est couché et qu'il n'y avait plus de bruit dans la chambre. "Je l'ai vue partir vers la salle de bain, habillée." Bernard Wesphael s'est ensuite endormi.

Quand il s'est réveillé, il s'est aperçu qu'elle n'était pas à côté de lui dans le lit. "Je me suis rendu dans la salle de bain et elle était couchée sur le dos, à moitié nue, et j'ai vu un petit sachet sur son visage, collé à moitié sur l'oeil droit. J'avais l'impression qu'elle ne respirait plus et je l'ai giflée. Ensuite, je lui ai fait du bouche à bouche durant un certain moment et il n'y avait aucune réaction. Je lui ai fait des massages cardiaques. Voyant que les choses n'évoluaient pas, j'ai descendu les six étages en courant pour prévenir la réception et j'ai dit calmement que ma femme s'était suicidée."

Une fois dans la chambre, Bernard Wesphael dit qu'il a encore tenté de réanimer Véronique Pirotton. "Les secours sont arrivés et j'espérais qu'ils allaient la ramener à la vie", poursuit en pleurant Bernard Wesphael. "Je ne sais pas ce qui s'est passé, le seul truc qui me colle à l'esprit est que mon épouse a fait une tentative de suicide et que cela a marché cette fois-ci. A aucun moment, je n'ai pensé être arrêté, raison pour laquelle je n'ai pas dit que j'étais parlementaire", ajoute celui qui s'estime victime d'une terrible erreur judiciaire. Il dit qu'il n'a pas menacé son épouse et qu'il ne s'est pas montré violent avec elle.

Selon lui, cette soirée est la fin d'un processus suicidaire dans le chef de son épouse. "Des évènements majeurs se sont succédé et ils auraient pu conduire Véronique vers la mort. Quand elle rentrait, elle pouvait parfois être très violente. Elle vivra plusieurs étapes difficiles. La première en mai 2013 quand elle a jeté sa voiture contre un poteau à Liège, elle a frappé des agents, elle a été menottée et mise en cellule de dégrisement. Le lendemain, elle était incapable de m'expliquer ce qui s'était passé. Véronique a confié aux policiers qu'il s'agissait d'une tentative de suicide", raconte l'accusé.

Le couple a vécu des hauts et des bas, liés aux crises de Véronique Pirotton selon l'accusé. "Elle tombait parfois dans des états épouvantables et la situation s'est dégradée mais je n'entendais pas abandonner ma femme à son sort." Cependant, en septembre 2013, Bernard Wesphael avait programmé son départ et prévu de louer un appartement près de chez Véronique. Il devait emménager début novembre 2013.





Suivez le procès minute par minute avec notre envoyé spécial Julien Balboni

Me Mayence a également pointé du doigt la première expertise psychiatrique réalisée par le Dr. Hellebuyck, basée sur une seule visite d'à peine 50 minutes à la prison de Bruges. Il n'était pas accompagné d'un psychologue et "aucun test psychologique n'a été réalisé dans le but de pouvoir apprécier la personnalité". La défense regrette aussi que les "sources" citées par l'expert proviennent de la presse. "Cette manière de procéder est totalement ahurissante et d'un a priori totalement inacceptable dans la mission d'un expert."

"Il n'y avait d'autre solution pour la défense que de procéder à une contre expertise", réalisée par le Dr. Dufrasne, neuropsychiatre, et son collaborateur. Leurs conclusions sont "diamétralement opposées" à celles du Dr. Hellebuyck, et décrivent Bernard Wesphael comme "collaborant, et ne faisant l'objet d'aucune réticence". Par la suite, des experts saisis par le président de la cour d'assises, les Dr. Bongaerts et Charles, et le psychologue Maquet, déclarent avoir été "totalement surpris par l'expertise du docteur Hellebuyck". Une autre expertise est encore requise et confiée au professeur Pham Hoang. Il ressort que différents éléments "tendent plutôt à nuancer fortement, voire invalider la première expertise".

Pour Me Mayence, il s'agit là d'un exemple "de la manière approximative avec laquelle ce dossier a été monté" et du manque de sérieux de cet expert, travaillant "à charge".

La défense est également revenue sur les expertises médico-légales, qui apparaissent "d'emblée erronées" et montrent "une prise de position".

Des contradictions sont relevées également dans le rapport d'autopsie, basé sur des prémisses "particulièrement caduques". C'est pourquoi la défense a fait appel aux professeurs Jean-Pol et François Beauthier. Ceux-ci estiment que l'hypothèse "soutenue par le plus d'éléments objectifs pertinents et non contestables est celle de l'intoxication alcoolo-médicamenteuse létale". La défense constate de plus, à la lecture des pièces de la procédure, "que ni les médecins légistes, ni le toxicologue désigné n'ont accordé de l'attention au fait que le foie de la victime pesait plus de 1.900 grammes, ce qui apparaît anormalement élevé par rapport au poids habituel" de cet organe chez une femme, soit 1.300 à 1.400 grammes, et peut avoir "une conséquence importante sur l'hyperconcentration sanguine".

Les effets produits par la prise de doses importantes de Citalopram (un antidépresseur dont des traces ont été retrouvées dans le sang de la victime, ndlr) n'ont pas non plus été suffisamment analysés. En effet, d'après le professeur Tytgat, sollicité par la défense, la substance Citalopram a été trouvée chez la victime en "concentration toxique". Son rapport précise que des éléments scientifiques permettent de dire "que la mort de Véronique Pirotton peut être due à une 'overdose combinée d'alcool-benzodiazépines-Citalopram'".

En conclusion, "il apparaît tout d'abord que la personnalité de M. Wesphael n'est pas compatible avec un acte aussi grave". "Par contre, tout dans la personnalité de la victime rend tout à fait plausible qu'elle ait pu avoir un comportement agressif, en raison de ce qu'elle avait consommé", indique Me Mayence.

Les différentes expertises seront analysées de manière plus pointue lors des débats. L'audience de lundi devant les assises du Hainaut reprend à 14h30 avec l'interrogatoire de l'accusé.

"On a l'impression que c'est elle l'accusée et lui la victime" (Me Moureau)

"On a l'impression que c'est elle l'accusée et lui la victime" a déclaré Me Philippe Moureau, avocat des parties civiles au procès de Bernard Wesphael, en réaction à l'acte de défense lu en matinée lundi par Me Mayence, avocat de l'accusé. "L'acte de défense a beaucoup accusé: Véronique Pirotton, la presse, le psychiatre, les experts", constate encore l'avocat des parties civiles.

Concernant l'interrogatoire de l'accusé, qu'il a vécu "assez difficilement", Me Moureau souligne que M. Wesphael a "répété exactement ce qu'il a dit dans le dossier et n'est pas allé plus loin". "Il va être confronté avec tout ce qui n'ira pas dans le sens de son interrogatoire. Il doit être extrêmement tendu, il n'est donc pas anormal de pleurer", a-t-il ajouté. L'avocat a enfin relevé les quelques échanges "vifs" entre l'accusé et le président de la cour.

"On se doutait qu'il resterait sur ses positions", a pour sa part commenté la soeur de la victime au sujet de l'interrogatoire de M. Wesphael. "Il a joué sur le côté émotionnel des choses. Pour moi, il ment depuis le début."

La première journée de ce procès devant les assises du Hainaut se poursuit avec l'audition de la juge d'instruction Pottiez et de plusieurs inspecteurs de police au sujet des premières constations.